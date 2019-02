Califican a la solicitud de la Amia como una "desmesura"

La carta con el pedido de la Amia a las autoridades de la Daia para que desista de la querella contra Cristina Kirchner por el Memorándum de entendimiento con Irán generó una fuerte polémica en la comunidad judía.





El presidente de la Daia, Jorge Knoblovits, consideró que la acción de la Amia "es un despropósito y una desmesura".





"Recibí la carta hace 4 días. Desde la Daia lamentamos que la Amia la haya hecho pública innecesariamente porque es una situación que se dirime puertas adentro de nuestra sociedad", señaló el titular del organismo, que también apuntó contra su par de la otra asociación: "Habría que preguntarle a Agustín Zbar cuáles son las razones de meterse en una causa en la que no son parte y por qué ellos tienen más potestad de opinión que las otras 127 (entidades judías) afiliadas".





En ese sentido, siguió: "Hubiesen esperado a la asamblea de mayo para plantear la cuestión. Ahí es donde se abren a todos los afiliados los temas de preocupación; no sé por qué lo hacen en los medios nacionales". "Cualquier debate por fuera de la comunidad judía es un despropósito y una desmesura", añadió sobre la carta.





Una fuente vinculada a la Amia aclaró ayer que "siempre le pidieron a la Daia que no se presente (como querellante) porque entienden que eso es política exterior, y la comunidad judía no es la que tenía que querellar a la ex presidenta por el Memorándum".





La fuente dijo que "no hubo un cambio de posición" respecto de ese tema. "Pasa que está la causa Amia principal, después está la causa de encubrimiento..., hay muchas instancias. Puntualmente, el comunicado se refiere al memorándum", aclararon.





"Lo que le está pidiendo la Amia a la Daia es que en la causa Amia principal, en temas sensibles como en juicios en ausencia a iraníes, mantengan estrategias conjuntas y consensuadas", señalaron sobre el expediente que tramita el atentado del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos.