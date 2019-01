Boqueteros se llevaron 400.000 pesos de un taller de indumentaria

La Policía está abocada a tratar de esclarecer el robo ocurrido durante el fin de semana en un taller de indumentaria deportiva ubicado en calle Güemes, a una cuadra de la sede de Prefectura Naval Argentina de la ciudad de Paraná.

Los delincuentes habrían ingresado durante el fin de semana, tras realizar un corte en una chapa del techo. Una vez abierto el orificio los ladrones descendieron con una soga al interior del local y violentaron la caja fuerte, en la que había unos 400.000 pesos informaron fuentes policiales.

El jefe de la comisaría octava, Jorge Pérez, indicó a Elonce TV que una empleada del taller de confección de la marca Winkel fue la que realizó la denuncia.

La mujer se percató de que "la fábrica había sido violentada desde un techo y supuestamente, el o los delincuentes, habrían bajado por una soga. Hicieron el corte en una chapa, registrando el ingreso a la oficina del dueño, violentado una caja fuerte y sustrayendo dinero", mencionó Pérez.

Dijo que se está trabajando en las pericias de rutina de Criminalística, en conjunto con el trabajo de la Dirección Investigaciones. Hasta el momento "no hay detenidos".

Entre otras medidas, "se relevarán las imágenes de cámaras de seguridad. Está todo en etapa investigativa y en conocimiento de la Fiscalía en turno", dijo Pérez.





La robaron hasta la casilla

Una mujer radicó una denuncia en Concordia porque cuando volvió de la casa de un familiar donde pasó unos días le robaron hasta la casilla. Rita Mabel Blanch dijo: "Me fui de mi casa que tenía en el asentamiento La Bianca pero cuando volví ya no tenía ni mi casa ni mucho menos las cosas porque me dejaron sin nada, me robaron todo. Me quedé sin casa, me quedé sin nada, me quedé en la calle con mis tres hijos", lamentó llorando la mujer.