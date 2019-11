Bolsones por votos: la ayuda del clan narco a familias pobres del oeste de Paraná

“Mi situación económica era muy mala”, respondieron cuatro mujeres ante la pregunta de un defensor sobre sus condiciones de vida en los años 2016 y 2017, y recordaron que Fernanda Orundes Ayala las ayudó muchas veces con bolsones de alimentos y otras cosas para paliar tantas necesidades. Fue en el marco del juicio por narcotráfico contra las bandas lideradas por los hermanos Celis, junto al intendente Sergio Varisco y tres decenas de personas más.

Embed

El motivo de sus testimonios era demostrar que la pareja del Tavi les entregaba los “módulos” de ayuda social provenientes de la Municipalidad, pero también mencionaron que la mujer y su familia estaban “metidos en política” y que juntaban votos para Cambiemos en 2015. Por primera vez quedó plasmado en el juicio, con mucha claridad, el clientelismo político del clan narco del oeste de Paraná.

Embed

Embed

Esto surgió en la primera causa (narcoavioneta), donde se reveló el financiamiento de Daniel Celis a la campaña electoral de Varisco en 2015, en la cual habría repartido 3.000 bolsones, entre otros gastos.

Por un lado, en la causa hay quienes sostienen que Celis era un militante comprometido y sensible, y por otro se lo señala como quien pretendió tener, de ese modo, injerencia en la Municipalidad para utilizar su estructura para el negocio narco.

Embed

Una de las mujeres que declararon ayer, que dijo ser vecina de Orundes Ayala en el barrio Paraná XVI, recordó que en aquellos años “estaba sin trabajo, muy necesitada”, y consultada sobre la imputada, dijo: “Me ayudó con bolsones, guardapolvos, útiles. No sé de dónde conseguía, creo que de la Municipalidad. Tenía la asignación, pero aparte Fernanda nos ayudaba, porque la verdad que no nos alcanzaba”. Ante otra pregunta, la testigo dijo: “Sé que andaban en la política. Hacían marchas de política, de Varisco, hacían ayuda en el barrio. Iba mucha gente a pedir ayuda y les daban bolsones. Fue hasta que pasó lo que tenía que pasar, cuando los allanaron a ellos. Ella no estuvo más en el tema de dar bolsones”.

Otra mujer, del barrio Anacleto Medina, contó: “Ella me ayudaba con techo y bolsones. Los buscaba en calle San Juan. Cuando recibía la mercadería tenía que firmar una planilla. Hacía política para Sergio Varisco. Juntaba gente para los votos y les daba bolsones. Después de que pasó esto no le daban más las cosas”, y destacó: “Fernanda ayudaba mucho a mi mamá y después empezó a ayudarme a mí. Antes de las votaciones me dio dos o tres veces, después me siguió ayudando. Soy de Santa Fe y en 2012 me vine a vivir a Paraná. La primera ayuda que recibí fue de Fernanda”.

Otra vecina del Paraná XVI dijo sobre Orundes Ayala: “La conozco del barrio, recibí ayuda de mercadería. Azúcar, leche, yerba, harina, arroz. Tengo cuatro hijas y cinco nietos. Estaba el Movimiento Vecinal del Oeste o algo así, ayudaban a la gente, hacían fiestas por el Día del Niño”.

Por último, otra mujer del mismo barrio dijo que por aquellos años su situación económica era “muy mala”: “Éramos vecinos, Fernanda me ayudaba con bolsones de mercadería, los conseguía de la Municipalidad. No sé cuánto tiempo entregó bolsones, pero me ayudó varias veces. Antes me pedía mis datos y después tenía que firmar una planilla. Me daba los bolsones en mi casa. Es una persona buena, no somos muy amigas pero la conozco del barrio”, recordó, y luego, ante otra consulta de las partes, agregó: “Ella creo que estuvo en la campaña de Varisco en 2015”.

Conocidos de los hermanos Ghibaudo dijeron que “son buenos muchachos”

celis2.jpg Foto UNO / Juan Ignacio Pereira

En la jornada de ayer del megajuicio por narcotráfico, la número 12 desde su inicio a mediados de septiembre, declararon dos testigos citados por la defensa de los hermanos Omar y Raúl Ghibaudo, los dueños del campo donde aterrizó la avioneta con 317 kilos de marihuana el 28 de mayo de 2017.

El dueño de una planta frigorífica, dijo que los conoce: “Porque somos de la zona de la balsa” de Villa Urquiza. “Tenemos una relación comercial, compro animales, les he comprado varias veces. Conozco a tres, Bernardo, Omar y Raúl. Conozco a la familia hace 20 años. Teníamos un trato normal cuando me avisaban que tenían un animal para vender, o por ahí pasaba por la zona y nos saludábamos. Son buenas personas los tres muchachos, muy buenos vecinos. Tienen una casa normal, de campo”.

Otro allegado a los procesados es un gerente de una entidad bancaria: “Hace 20 años los conocí en la sucursal del banco. Ahí comenzó la relación, como cliente y gerente, he ido al campo, se fue intensificando la relación de amistad, he ido a cazar, fui con mis nietos. Conozco a todo el grupo familiar”, recordó.

Por otro lado, declaró un testigo citado por la defensa de Patricio Larrosa, acusado de ser colaborador de Miguel Celis en la causa narcoavioneta. El día que aterrizó la aeronave en el campo de Colonia Avellaneda, los policías federales vieron pasar el vehículo del imputado, una VW Saveiro blanca, con vidrios polarizados, propiedad de Larrosa, pero no a quien conducía.

En este sentido, el testigo que declaró ayer es un técnico en refrigeración que trabajaba junto a Larrosa cuando tenían un local en avenida De las Américas. Consultado por la defensa, el joven dijo que a veces Larrosa le pedía que lo buscara, porque la prestaba: “Tenía una Saveiro blanca con vidrios polarizados. La solía prestar a diversas personas”, dijo. Esto apunta a acreditar que quien estaba en la camioneta en Colonia Avellaneda el día de la operación narco no era Larrosa.

Peritos contables

La semana pasada, el abogado defensor de Sergio Varisco, Rubén Pagliotto, había solicitado que se devuelva a la Municipalidad la numerosa documentación que fue secuestrada por la Policía Federal, donde constan contrataciones y pagos de servicios de la comuna local, ya que se necesita para realizar los balances y entregarlos a la próxima gestión.

Ante esta solicitud, el fiscal general José Ignacio Candioti pidió que, antes de proceder a tal devolución, se adelanten las citaciones a declarar a los policías federales que han realizado las pericias contables sobre esas evidencias. Por esto, se espera que la semana próxima se proceda con estos testimonios de la causa Narcomunicipio.