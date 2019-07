Auto sospechoso: aclaran que fue un acoso y no un intento de secuestro

El sábado en las redes sociales se difundió una noticia relacionada con un intento de secuestro en la zona de Almafuerte y Ayacucho. Sin embargo, el padre de la víctima de 15 años quiso aclarar que lo sucedido se enmarca más en un acoso callejero que en un intento de privación ilegítima de la libertad.

Se difundió que la Policía debió intervenir ante la aparición en las redes sociales de un incidente que podría haber estado relacionado con un intento de secuestro. Se tomó como base algunos datos aportados por un grupo de jóvenes que acompañaba a una adolescente de 15 años.

En el relato de las menores, se comentó que un Ford Fiesta azul, las apareó y desde el interior dos hombres y una mujer habrían intentado "levantar" a una de las adolescentes que iban caminando con destino hacia la Plaza Mujeres Entrerrianas (exhipódromo de Paraná).

El 911 comenzó la búsqueda del Ford Fiesta, el cuál fue localizado un rato después. La patente era la denunciada en las redes sociales, pero al no haber denuncia de la o las víctimas, es que se hizo una correcta identificación, según lo ordenado desde la Fiscalía en turno de Paraná.

"Asquerosidades"

"Quiero decir que en parte la información difundida es correcta, pero creo que en honor a la verdad hay que decir lo que sí sucedió. Mi hija me contó con lujo de detalles lo ocurrido y eso se debe enmarcar más bien en un acto de acoso callejero, repudiable y que debe ser denunciado, y no en el hecho que trascendió y que no ocurrió: un intento de secuestro", explicó a UNO el padre de la menor de 15 años.

Sobre la aclaración, dijo: "Vi a mucha gente como en sicosis por lo que los medios difundieron, y si bien es feo, hay que decirlo con todas las letras: no hubo intento de secuestro y sí una situación muy fea por la cual dos hombres comenzaron a gritarle barbaridades y asquerosidades a mi hija y a dos amigas más".

"Hubo insinuaciones de todo tipo y groserías, y eso que en el auto iba una mujer. La Policía actuó muy bien e identificó a los sospechosos que eran de la ciudad de Macia", añadió el padre para contar: "Con mi esposa le hemos enseñado a nuestra hija a tener algunas cuestiones que le pueden servir en la vida, como medidas de seguridad o acciones que pueden ayudar. Por ejemplo, si ve que va a tener un problema estar junto a otras amigas, no estar sola, pedir ayuda en caso de ser necesario, y por sobre todo, usar el celular para fotografiar o filmar".

"Esa foto que ella sacó, permitió que otra amiga la subiera a las redes sociales y al verse claramente la patente posibilitó que la Policía encontrara a los acusados", agregó.

Lo más importante de todo esto, resaltó por último el padre es que "se debe estar atento en la calle, tomando algunas medidas de seguridad".