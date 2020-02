Atacaron a balazos a dos colectivos en la Ruta 168

Dos colectivos de larga distancia fueron atacados a balazos en la Ruta Nacional 168 a la altura de la denominada bajada Distéfano, alrededor de las 7. Dos personas resultaron heridas de bala. Se montó un operativo conjunto entre agentes de Seguridad Vial y policía a la que se sumaron elementos de Gendarmería para intentar detener a los agresores.

Uno de los colectivos se dirigía desde Formosa a Mendoza, mientras que el otro viajaba a Brasil con hinchas de Unión para ver el partido entre el Tate y Mineiro el próximo jueves en Belo Horizonte.

colectivo 3.jpg

Los dos choferes de los colectivos tras ser atacados a balazos desde un automóvil color blanco detuvieron la marcha sobre la banquina. Dos hombres resultaron heridos: uno de ellos es el auxiliar de a bordo Javier Giraldi de 38 años del colectivo de la empresa Flecha Bus Nº 8695; y el otro se trata de Joel Paiva de 29 años, quien viajaba en el colectivo de la empresa Expertur que trasladaba hinchas de Unión.

"La verdad no encuentro una explicación, nos tiraron a matar. Tengo entendido que se confundieron con la hinchada de Unión, que iban en dos colectivos que no pertenecen a esta empresa", relató el chofer que se iba hacia Formosa.

image.png

"Yo vengo de Mendoza, no entiendo que pasó, no encuentro la explicación. Los tiros salieron desde un auto blanco que se tiró a la derecha y frenó de golpe; yo me abro para pasarlo cuando el vehículo pone el giro derecho por la Ruta 1 y resulta que antes sacude los tiros. Fue desde la banquina. Veo que detrás del conductor bajan la ventanilla y sacan el revólver. Fueron tres disparos, de los cuales dos pegaron en la puerta y uno le dio al chofer auxiliar. Mientras que el otro dio en el parabrisas de mi lado. Cinco centímetros más al medio me daba en el pecho", contó todavía atemorizado.