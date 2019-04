Asesinaron a golpes en la cabeza a un hombre y se llevaron su camioneta

Un hombre fue a visitar a su amigo en el barrio La Unión de Concepción del Uruguay. Cuando entró a la casa lo halló agonizando, en medio de mucha sangre. Llamó a la Policía y la víctima fue trasladada al hospital local, donde falleció poco después. La investigación del hecho aún no descarta ninguna hipótesis, aunque se confirmó que se trata de un asesinato, y una versión no oficial refiere que se habría producido durante un robo.





El hecho se registró entre la noche del sábado y la mañana de ayer, en la vivienda de calle 52. En horas de media mañana, el amigo de la víctima encontró al hombre en sus últimos minutos de vida. Desde la Policía local se informó que se llamaba Leonardo José Rodríguez y tenía 70 años.Cuando se recibió el llamado telefónico en la Jefatura Departamental Uruguay, se hicieron presentes en el lugar los uniformados. Luego una ambulancia trasladó a Rodríguez al hospital Urquiza.El subjefe de la Departamental Uruguay de la Policía, Luis Martín Gaillard, dijo a: "Lo que se sabe hasta el momento es que una persona aparentemente extraña ingresó al domicilio y agredió al hombre. Se tratan de establecer bien las causas del hecho"."Todavía no hay sospechosos y no está descartada ninguna hipótesis ni tampoco podemos dar precisiones", agregó el comisario, y finalizó: "Estamos trabajando en todo lo que es la faz investigativa, con relevamiento tanto de testigos y búsqueda de cámaras de la zona, entre otras tareas".Por otro lado, se informó que el o los autores del asesinato escaparon en la camionera Ford F 100 de Rodríguez, la cual fue hallada abandonada en la zona de calles 14 del Oeste y Allais.De confirmarse el asalto como el contexto del crimen, se trataría del primer homicidio en ocasión de robo en el año en la provincia, donde ya sucedieron 18 asesinatos en 2019.Un remisero de la empresa Río, en Concepción del Uruguay, sufrió un violento asalto en su primer día de trabajo. El hombre había tomado pasaje a la madrugada de ayer en la base de la remisería, ubicada en bulevares Díaz Vélez y 12 de Octubre.Así, el ladrón se colocó en el lugar del conductor del Fiat Uno y se retiró del lugar en dirección a la ciudad. Luego del pedido de auxilio y de la denuncia del remisero, se inició la búsqueda que concluyó, unas horas después, con la localización del vehículo detrás del barro La Soñada.La víctima, al tomar intervención la Policía, fue trasladada de inmediato al hospital Urquiza y luego de realizarse las curaciones fue dada de alta.Tras el violento hecho, la División Investigaciones trabaja en el caso con el fin de dar con el asaltante, pero hasta anoche no surgieron novedades.