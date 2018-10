Ascenderán a los policías que fueron amenazados por un juez en plena calle

Los dos policías que fueron amenazados por un juez laboral en Mar del Plata en medio de un procedimiento serán ascendidos. Se trata de Héctor Gutiérrez y Daniel Salerno, quienes por una decisión del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y del jefe de la fuerza pasarán a ser tenientes primero.





Las autoridades valoraron que a pesar de haber sido atacados por un juez que los amenazó con dejarlos sin trabajo, los efectivos siguieron con su trabajo y cumplieron con el procedimiento que estaban realizando. El jefe de la Policía, Fabián Perroni, se comunicó con ellos para respaldarlos e informarles la novedad.





Los hechos que quedaron registrados en un video casero y se viralizaron en redes sociales se iniciaron cuando Gutiérrez y Salerno intentaron identificar a "un sospechoso con intenciones de robo" en la intersección de las calles Alberti y Güemes, frente a una sucursal del Banco Francés.





Al acercarse a un hombre que vestía una campera roja para solicitarle su documentación fueron atacados a los golpes por otra persona. El NN que había encendido la alerta policial se escapó y el agresor que salió en su defensa fue detenido, inmovilizado e identificado como Claudio Spinelli.





Video de la discusión:

Embed Así que el Juez Humberto Noel que amenazó a los Policías con echarlos de las fuerza por atrapar a un delincuente no quiera que difundamos su cara? Mira vos, acá les dejo el vídeo. Aplausos y ovación para la Policía. Vean. pic.twitter.com/8aFbMGLgkx — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) 18 de octubre de 2018







Según el relato de los policías, en medio del procedimiento una persona que dijo ser juez intentó evitar la detención y amenazó a los oficiales con que los echaría de la fuerza. Esta llamativa intervención de un hombre que debería garantizar el cumplimiento de la ley y no defender a delincuentes en la vía pública provocó la reacción de los policías que estaban cumpliendo con su labor y de los testigos que estaban en la zona de los hechos.









"¿Y usted es juez? Usted es una vergüenza para la Nación si es juez. Maleducado, corrupto, usted no tiene vergüenza si es juez, retírese. ¿Encima me quiere hacer echar de la policía? Váyase, delincuente, usted no merece ser juez", reaccionó uno de los oficiales. Vecinos que presenciaron el procedimiento reaccionaron a favor de la Policía y comenzaron a repudiar al magistrado al grito de "garantista, corrupto".





Infobae señaló que la persona que invocó su carácter de juez de la Nación fue identificada como Humberto Omar Noel, quien efectivamente es titular del Tribunal Laboral N° 2 de Mar del Plata y sería allegado de Spinelli, de profesión abogado. Alegó: "Yo intervine como ciudadano, no como juez, cuando vi que la Policía le estaba dando una golpiza a un reconocido abogado de Mar del Plata".