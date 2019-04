Asaltaron, escaparon y chocaron: paranaenses comprometidos en un raid delictivo

Este martes podrían ser trasladados a Santa Fe los dos paranaenses que en el mediodía de este lunes fueron detenidos luego de una cinematográfica fuga entre las dos capitales de provincia. Los ocupantes de un auto cruzaron a toda velocidad el túnel, no pararon en el puesto caminero y finalmente fueron detenidos luego de chocar contra otro vehículo. Según los datos de la investigación están ligados a asaltos y robos.

Persecución, fuga y choque

La primaria información brindada a UNO indicaba que cerca del mediodía de este lunes, personal policial del puesto caminero el Túnel tomó conocimiento de que un Renault Logan se daba a la fuga desde la provincia de Santa Fe, y que era seguido por efectivos de la vecina provincia.

El Renault Logan, tras evadir los controles policiales que se encuentran en ambos lados del túnel subfluvial, ingresó a la ciudad de Paraná, siendo perseguido por los efectivos de la provincia de Entre Ríos, quienes lograron aprehender a los ocupantes en la intersección de calles Don Bosco y Lavallejas, previa colisión del auto en fuga con una Berlingo.

Ambos detenidos poseían pedido de captura de la Provincia de Santa fe, porque podrían estar relacionados a algún ilícito en la vecina provincia.

En el lugar se realizaron las diligencias de rigor, con la intervención del fiscal en turno, como así también personal de la Dirección Criminalística.

Raid delictivo

Según lo informado a UNO desde la Policía, el auto en el que viajaban los paranaenses habría intervenido en un raid delictivo en la capital santafesina. Se hizo saber que había indicios de la participación en un asalto a un jefe comunal, a una estación de servicios y en el robo de dos vehículos.

Los hechos delictivos se denunciaron en la noche del domingo y en la madrugada del lunes en la capital santafesina.

Lo cierto es que los dos ocupantes del auto quedaron presos en la Alcaidía de Tribunales de Paraná por la contravención vinculada al no abono del peaje y la resistencia a la autoridad. Mientras se aguardaba el envío de la información de la Policía de Santa Fe, como de la Justicia, quedaron alojados en Tribunales hasta que la justicia de Santa Fe enviara los exhortos reclamando el traslado hacia esa jurisdicción.

UNO de Santa Fe informó que Martín Yennerich, presidente comunal de Candioti fue la persona que sufrió un asalto en la noche del domingo.

El dirigente político contó en primera persona el episodio que le tocó vivir en la noche del domingo tras ser asaltado cuando viajaba junto a su familia, en un camino rural, por cuatro maleantes armados, que finalmente lo dejaron abandonado en Monte Vera, tras llevarse el auto y pertenencias personales.



En diálogo con LT10 Yennerich dijo: "Un auto se cruzó delante del mío en medio del camino rural que usamos habitualmente para trasladarnos de Candioti a Arroyo Aguiar. Yo frené de golpe y se bajaron cuatro personas armadas que obligaron a mi familia a bajarse y a mí a volver a subirme para seguir manejando".





Según informó eran cuatro personas, tres hombres y una mujer armados y bastante sacados de no más de 20 años, que mientras manejaba "me iban preguntando hasta dónde llevaba esta ruta. En un momento me dijeron que les dé la billetera. Ahí les dije que solo tenía 60 pesos y el joven que venía detrás mío me puso el arma en la cabeza y me dijo «danos la plata, no te hagás el boludo». Pero solo tenía ese dinero conmigo", manifestó.





El otro momento de tensión lo vivió llegando a Monte Vera. "Ahí me percaté que había un control policial y empezaron a ponerse nerviosos, ¡no hagas ni digas nada!, mientras yo pensaba que si nos paraban se iban a dar cuenta de todo. Por suerte no pasó nada".





"Cuando me hicieron bajar –continuó relatando–, pensé que ahí me pegaban un tiro, pero no, me dejaron y me dijeron tenés que agradecer que no te hicimos nada", finalizó.





En la mira





Se informó a UNO que los dos paranaenses presos son R.F.G. de 31 años, quien vive en el barrio Paraná III de esta capital, en la zona de Garrigó. Y el restante sospechoso es E.A. de 19 años.





En Paraná no tienen antecedentes en hechos policiales, y el auto secuestrado que chocó en la fuga no tenía pedido de secuestro.





Con este panorama, la Policía entrerriana como la Justicia de Paraná aguardarán hasta este martes a la mañana en que llegue la comisión policial de Santa Fe con el exhorto que reclame el traslado hasta esa capital para que respondan por el raid delictivo.





Se presume que podrían haber actuado junto a santafesinos en los hechos ocurridos en la noche del domingo y la madrugada de este lunes.





Es intención de las autoridades judiciales de Santa Fe, producir en las próximas horas el traslado de los dos sospechosos, junto con el auto en cuestión. Mientras esto sucede, se deberán incorporar los testimonios de las víctimas, la localización de cámaras de seguridad y otros indicios que se buscan en la pesquisa.





Tambien hay que alertar que en la requisa efectuada al Logan en Paraná no se encontró nada que lo pueda vincular con los hechos en cuestión. No había armas, dinero u otros elementos que se puedan utilizar para asaltos y robos.