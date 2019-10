Roberto José Sterz, más conocido como El Ruso o El Viejo, condenado por la cocina de cocaína que funcionaba en un campo del Acceso Norte de Paraná, juró que esta vez no tenía nada que ver, que era inocente. Hace tres meses lo procesaron de nuevo, esta vez como líder de una banda que traficaba cocaína en la capital provincial y Concordia. Había sido nombrado por otras personas sospechadas de integrar la organización narco y fue señalado su comercio de insumos de electricidad como presunto centro de operaciones. Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones, sostuvo que las pruebas valoradas no son suficientes y anuló tanto el procesamiento como la prisión preventiva dictados por el juez federal de Concepción del Uruguay, a quien además apartó de la causa.

En la causa, fruto de una investigación de la Policía Federal, hay nueve personas imputadas, y la nulidad del procesamiento alcanzó a dos de ellas: Sterz y Santiago Santa Cruz, acusado de vendedor de drogas en Paraná, quien dijo que es un consumidor.

Pruebas insuficientes

Una de las pruebas que el juez Pablo Seró había citado para fundamentar el procesamiento de Sterz es una conversación (captada en las escuchas telefónicas) entre un tal Cachi y otro imputado, José Lolo Gamarra, de Concordia, en el cual este mencionó a quien sería Sterz: “Te digo así nomás medio rapidongo; hoy estuve toda la mañana con el tío Roberto, después que terminé el reparto; y ahí adentro del penal se escuchó el nombre de tu pariente ehh (...)”.

El defensor de Sterz, José Velázquez, presentó el recurso de apelación ante la Cámara, al igual que otros abogados, y cuestionó la imputación. En la sentencia, el vocal Mateo Busaniche (con la adhesión de las vocales Cintia Gómez y Noemí Berros), sostuvo: “Las menciones realizadas con relación a Sterz, solo expresan o pueden considerarse demostrativas de la posible relación o conocimiento de algunos de los demás investigados, o la referencia que de él hacen otras personas. No hay en dicha resolución consideración alguna respecto de pruebas concretas sobre la presunta actividad ilícita que aquí se investiga por parte del imputado”.

“Con respecto a Santa Cruz –continúa el fallo–, sin perjuicio de reseñar el resultado del allanamiento de su domicilio, en el apartado ‘Valoración Probatoria’ solo se indica: ‘A fs. 2828/vta. y 2741 se documentó que uno de los puestos de venta, cuyo responsable era Santiago Santa Cruz, era abastecido por Cristian Martínez’; lo que no encuentra respaldo en dichas fojas, sin que haya otra referencia sobre elementos probatorios respecto de la grave imputación que se le hiciera”.

La Cámara Federal sostuvo que la resolución del juez “presenta falencias en cuanto su motivación, toda vez que la valoración realizada por el magistrado no es suficiente para reconstruir las circunstancias fácticas que les fueran imputadas”. Por esto, declararon la nulidad del procesamiento de ambos acusados.

Piden más esfuerzo

Los camaristas también cuestionaron la falta de fundamentación de la prisión preventiva dictada a seis de los imputados (Matías Servant, Héctor Caccia, Evangelina Gamarra, Luciano Mendoza Rivollier, Roberto Sterz y Santiago Santa Cruz).

“Se advierte que el juez no ha analizado la situación particular de cada uno de los imputados, porque no detalla precisamente las circunstancias personales de los procesados a fin de valorar la existencia de riesgo procesal (fuga o entorpecimiento de la investigación)” lo cual configura “un vicio insalvable que no puede ser aquí soslayado, debiendo efectuarse un mayor esfuerzo argumentativo”.

Por esto, también dictaron la nulidad de la prisión preventiva que había impuesto Seró a los mencionados acusados.

Pero los jueces no se quedaron en estos cuestionamientos a la resolución, sino que además dispusieron “el apartamiento de la causa al juez federal” por “las mentadas falencias a manera de sanción”. Por esto, se resolvió devolver el expediente la Juzgado de Concepción para que un juez subrogante dicte un nuevo pronunciamiento. Es decir que tanto Sterz como Santa Cruz no quedaron desvinculados de la causa, sino que ahora otro juez debe fundamentar sus procesamientos (y la prisión preventiva), o bien dictar la falta de mérito o sobreseimiento de los mismos.

Es la segunda causa al hilo donde la Cámara Federal de Apelaciones resuelve apartar al juez Seró. La semana anterior fue por la causa Francia Brun, donde se procesó a una banda narco de Concordia.