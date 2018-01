Amiga de Nahir: "Estaba con una asesina y no me daba cuenta"

Incluso, admitió que le pegó al joven en la discoteca donde habían salido, aunque fue categórica con su definición sobre Nahir: "Estaba con una asesina y no me daba cuenta".

"Es lamentable pero es la verdad, estaba con una asesina y no me daba cuenta. Si realmente están pensando que fui cómplice o que sabía que esa mina estaba así están errados", tuiteó Martínez.

Además, publicó una foto en donde mostraba una conversación de esa misma noche con Galarza, admitiendo que le pegó una piña a Pastorizzo.

"Vengo a dar la cara porque no soy ninguna hdp, con Fernando discutí adentro del boliche donde él me agarró del brazo y yo le di una piña. No tuve ninguna relación más con el después de eso. Ahora soy la culpable también de que Nahir estaba loca? Por favor gente", aseguró, según reproduce Perfil.





Y aclaró que ella no salió del boliche con ellos, la noche que según afirmó el fiscal de la causa, hubo "una pelea con golpes" entre ambos.