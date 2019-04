Allanamientos en Rosario por estafas con planes de autoahorro en Paraná

No es nuevo que la Policía de Entre Ríos esté investigando estafas a entrerrianos que compran planes de autoahorro de buena fe a personas que no tienen ninguna representación oficial. Es más, en enero, UNO publicó el arresto de un hombre de Buenos Aires que había venido a la capital entrerriana a vender planes de 0 kilómetros que no tenía. Ayer en el marco de una investigación, la División Delitos Económico con acompañamiento de la Policía santafesina realizó dos allanamientos en la ciudad de Rosario. Secuestró armas, teléfonos, entre otros elementos de interés para el proceso investigativo.