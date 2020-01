Agredida denunció a un empresario, pero no lo investigan

Una mujer debió acudir a los medios para que se active y profundice una investigación contra el titular de una empresa de servicios y turismo de Santa Elena. La víctima de violencia de género y amenazas realizó la presentación judicial, pero tras una semana aún no se tomaron medidas restrictivas. Se estima que por su relación con la Policía y la política podría contar con protección.

La víctima, contó a UNO que el viernes pasado sufrió una golpiza por parte del titular de la empresa de dedicada al turismo y servicios. "Trabajé en uno de los emprendimientos, en un parador, y me quedó debiendo plata", explicó la mujer de 37 años.

La oriunda de Santa Elena aportó la documentación que respaldaba sus dichos, partiendo de la denuncia policial y el informe médico donde se constataban las lesiones y los problemas que padeció tras el ataque del empresario y las amenazas de muerte que recibió.

"Nos cruzamos el viernes y él me tiró la camioneta encima, quiso chocarme, pero no pudo, y no conforme me siguió y me golpeó con un palo en los brazos, en la cabeza y otras partes del cuerpo. Este hombre que también es policía y que en la actualidad no tiene tareas asignadas por la ART, es que me amenazó de muerte", relató la víctima de violencia de género.

La mujer hizo lo correcto, ir a denunciarlo y ahí tuvo inconvenientes en la comisaría para radicar la acusación contra el empresario. Por esta circunstancias sufrió un problema de salud vinculado con su cuadro de diabetes ante la desesperación por el poco interés de los oficiales.

En el hospital de Santa Elena un médico de guardia constató las lesiones y la descompensación vinculada con la violencia padecida y los efectos del descontrol de la diabetes. Finamente, el médico policial constató los golpes.

A casi una semana del incidente, llamativamente a la víctima nunca la convocaron desde la fiscalía en La Paz, y mucho menos fue notificada de medidas restrictivas o de protección hacia la mujer que denunció violencia de género contra el empresario y policía.

La mujer entendió que podría existir algún tipo de relación con el actual poder político de Santa Elena, ya que se vio beneficiado con varios servicios en los carnavales de la ciudad.

La víctima de la golpiza y de las amenazas de muerte, espera que desde la Justicia de La Paz se profundice la investigación, y al menos se impongan las primarias medidas que garanticen que la mujer no sufra nuevos incidentes o episodios violentos de parte del acusado. Del mismo modo, se solicitará a las autoridades policiales, ser más expeditivos con las denuncias por violencia de género en las cuáles se ven involucrados numerarios que -sin estar en servicio- cuenten con una relación de amistad con los oficiales de la comisaría.