Acusado de femicidio dijo que se defendió de una agresión de la víctima

Germán Burgos no tiene nada que perder frente a la posibilidad de recibir prisión perpetua por el crimen de su expareja, María Ángeles Cáceres, ocurrido el 25 de julio en la localidad de Villa Clara. Por esto, ayer declaró ante el fiscal de Villaguay, Juan Manuel Pereyra, y dio su versión del violento episodio. Sostuvo que había ido a buscar a su hijo a la casa de la joven, que fue agredido por ella y en su defensa la agredió, sin intención de causarle la muerte. Además, negó haberse fugado tras el hecho, sino que, explicó, fue a la casa de su madre y luego se entregó a la Policía.

Ángeles, de 18 años, murió como consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza (aún no se sabe con qué elemento) y también sufrió una herida de arma blanca en la zona del cuello. Desde el principio se apuntó a Burgos, ya que lo vieron en la casa retirando al niño, y porque nadie lo encontraba. Al día siguiente fue detenido en la casa de su madre, en Villa Elisa.

Cuando fue imputado, se abstuvo de declarar, y le dictaron 60 días de prisión preventiva. Ahora, con el abogado particular de Concepción del Uruguay, José Peluffo, decidió dar su versión del hecho con la finalidad de morigerar su situación y la posible pena.

Peluffo informó a UNO en qué consistió la instancia defensiva. "Creo que la mecánica del hecho no está clara, que realmente no hubo una intención de matar, la Fiscalía no lo tiene acreditado", aseguró.

Sobre el relato de Burgos, el defensor indicó: "El chico concurre a la casa de quien era su pareja a través de un menaje de texto que ella le envía a la tía de Burgos, le dice que fuera porque creo que había una medida de restricción".

"Lo convencen, va y cuando llega es inmediatamente agredido por la chica, incluso le muerde un dedo. Él, para tratar de mitigar el dolor, acompañaba a medida que la chica se iba desplazando, para no traccionar en sentido contrario y que no se le ampute el dedo. Por el dolor, en un momento vio el cuchillo y en un movimiento involuntario lo utilizó para defenderse. Se asustó, agarró a su hijo y lo llevó a la casa de su madre. Su mamá llama a la Policía, da cuenta de lo sucedido, y lo detienen", detalló el abogado.

Sobre el episodio posterior a lo ocurrido en la casa de la víctima, Peluffo sostuvo que el joven "se va en moto, se le rompe antes de llegar a Villa Elisa y sigue a pie". En este sentido, negó que se haya fugado.

Acerca de las medidas a solicitar en el marco de la investigación penal preparatoria, el letrado informó: "Pusimos a disposición el celular, el patrón de desbloqueo para que se preserve la información del dispositivo móvil, porque creemos que ahí hay información importante. Vamos a seguir insistiendo en pruebas y vamos a pedir una reconstrucción del hecho".

Burgos se encuentra alojado en la Unidad Penal N° 4 de Concepción del Uruguay, cumpliendo una prisión preventiva de 60 días impuesta por el Juzgado de Garantías de Villaguay. El fiscal lo imputó por Homicidio doblemente agravado, por el vínculo y violencia de género, delito que implica únicamente la máxima sanción del Código Penal.

Hoy comenzarán en Criminalística las pericias sobre los rastros levantados en la casa de calle San Salvador, principalmente los genéticos. De todos modos, Burgos no negó haber cometido la agresión, sino que la discusión estará sobre las circunstancias del momento.

Cabe recordar que el médico forense corroboró que el cuerpo tenía un golpe en la cabeza, el cual le produjo una hemorragia cerebral, lo que se constató como la causa del fallecimiento de Ángeles. No obstante, también tenía una importante herida de arma blanca en la zona del cuello, detrás de una oreja, que fue profunda, pero no fue letal. Por esto, se apuntaría a establecer quién de los dos se defendió, y cómo se produjo el golpe que causó la muerte.