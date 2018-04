A un fotógrafo de Paraná le desvalijaron la casa y le robaron costoso equipamiento profesional

Un despertar lleno de espanto sufrió un fotógrafo y su familia en una vivienda de la zona del Acceso Norte de Paraná. Al trabajador de prensa le sustrajeron equipos electrónicos y valiosas cámaras por un valor superior a los 60.000 pesos.





Adrián Londero, un hombre que cumplió tareas en los medios de prensa de esta capital, sufrió esta madrugada el ingreso de delincuentes. Aprovecharon que él y su familia se encontraban descansando y con movimientos muy silenciosos, le robaron un televisor, un bajo eléctrico, parlantes, tarjetas, documentación, entre otros elementos de valor.





Londero, en la actualidad se dedica a su profesión como también integra grupos musicales de la ciudad.





Londero detalló en su cuenta de Facebook que " Hola amigos! Les escribo para contarles que anoche, mientras dormíamos, entraron a robar en casa. Afortunadamente no oímos nada y a la sorpresa la tuvimos al levantarnos. La idea es que los CHICOS NO SE ENTEREN. Se llevaron muchísimas cosas, pero lo que más lamento es mi cámara de fotos y ópticas: Cuerpo Nikon D7000 con grip genérico, ópticas nikkor 18-70 y un hermoso y legendario 20 mm 2.4. Todo dentro de un bolso morral Backuppers color arena. Si alguien tiene algún dato, lo agradeceré muchísimo. Gracias totales ! Felices Pascuas, la casa NO está en orden!"





Consultado por UNO, sobre el valor económico de lo robado, solamente en los equipos fotográficos, informó que supera los 60.000 pesos.





Admitió que, pese a escuchar ladrar a sus perros, consideró que no era importante, por lo que siguió descansando.