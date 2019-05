A un año de la vigencia de la ley de narcomenudeo, hubo 413 detenidos

Ante esto, desde la Policía de Entre Ríos se brindó a UNO el informe con el detalle de los operativos y procedimientos ejecutados desde el 10 de mayo al 8 de mayo de 2009:

- Marihuana: 43,022 kilogramos

- Plantas de cannabis: 303 unidades

- Cocaína: 8,733 kilos

- LSD: 42 troqueles

- Cigarrillos de marihuana: 769 unidades

- Psicotrópicos: 620 unidades

- Armas de fuego: 31 unidades

- Balanzas: 76 unidades

- Teléfonos móviles: 802 unidades

- Informáticos y electrónicos: 660 unidades

- Vehículos: autos 63, motos: 72

- Dinero en efectivo: 2.586.122 $ / 6.380 U$D / 1062 chilenos / 100 euros

- Detenidos: masculinos 288 / femeninas 125- Total: 413

- Allanamientos: 318

- Intervenciones: 274

En el informe elaborado, también se difundieron los datos en relación a los procedimientos ejecutados en lo que va el 2019:

- Marihuana: 24,380 kilogramos

- Plantas de cannabis: 142 unidades

- Cocaína: 2,507 kilos

- LSD: 2 troqueles

- Cigarrillos de marihuana: 132 unidades

- Psicotrópicos: 183 unidades

- Armas de fuego: 9 unidades

- Balanzas: 19 unidades

- Teléfonos móviles: 223 unidades

- Informáticos y electrónicos: 146 unidades

- Vehículos: autos 19, motos: 20

- Dinero en efectivo: 501.457 $ / 6.000 U$D / 1000 chilenos / 20 euros

- Detenidos: masculinos 69 / femeninas 23- Total: 92

- Allanamientos: 88

- Intervenciones: 104





Finalmente se hizo saber a UNO, que un 70 por ciento de los detenidos que llegaron a juicio solicitaron el abreviado donde admitieron la responsabilidad y aceptaron la condena pertinente.





Repercusiones





En este sentido, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, explicó con el arranque de la iniciativa: "Entendemos que la aplicación de la ley 10.566, va a beneficiar la investigación penal no solamente en los delitos de narcomenudeo, sino en otros delitos que se ha advertido están íntimamente vinculados con el narcotráfico, como robos, delitos violentos contra las personas, lesiones, hasta homicidios que se producen en distintos barrios de ciudades entrerrianas vinculados con la existencia de lo que se llaman kioscos de venta de estupefacientes".



"La Policía de Entre Ríos con las fuerzas de seguridad nacionales, con los jueces federales, jueces de garantía y fundamentalmente Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos han desarrollado, antes de comenzar a implementar la ley, muchas reuniones a los efectos de coordinar las acciones y que las investigaciones que se realicen en sedes federal no tengan contradicción alguna con las desarrolladas en la órbita del Poder Judicial entrerriano", dijo la funcionaria, al tiempo que indicó que todos esos encuentros fueron positivos "y contaron con la mejor disposición de los actores involucrados en la temática".



Expresó: "Tenemos grandes expectativas que podamos dar una batalla mucho más eficaz contra el delito del narcotráfico, asociando las acciones del gobierno nacional con las del provincial. Tanto las fuerzas de seguridad que dependen de los Ejecutivos como el Poder Judicial y las Fiscalías tenemos que trabajar todos juntos en esta lucha".







Organización



A su turno, la procuradora adjunta del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Goyeneche, comentó que "se trabajó intensamente en diferentes reuniones con los implicados en lo que es el trabajo de investigación, producción de pruebas y seguimiento de este tipo de delitos". "Realizamos reuniones tanto con funcionarios de la Justicia Federal que eran los únicos que investigaban este tipo de delitos y también con las fuerzas policiales de la provincia y federales que son los que nos van a asistir especialmente en la producción de las pruebas periciales, ya que Gendarmería y la Justicia Federal nos estarán ayudando con las pericias de la droga secuestrada", acotó.



También la funcionaria judicial dio cuenta que todo se organizó para que "haya fiscales dentro de cada jurisdicción que estén especialmente abocados, dando responsabilidades específicas en relación a estos delitos. De esta manera tratamos de reducir el grupo de fiscales que trabajen el narcomenudeo con la idea de centralizar la información de este tipo de delitos y que no se disperse".





Dijo además que "en este momento, tenemos varias investigaciones en diferentes lugares de la provincia, observando si encontramos elementos que justifiquen algún tipo de intervención o detención, luego de haber recogido la prueba sobre la venta que se realiza".



Con respecto a las investigaciones, señaló Goyeneche finalmente que "no requieren habilidades especiales respecto de las que hacen los fiscales. Son investigaciones de delitos comunes y nosotros estamos con fiscales constantemente promoviendo la formación y las capacitaciones sobre protocolo y actuaciones vinculando a que debe enfocar la investigación en las ventas, en los lugares de ventas de droga, porque también la ley nos da competencia para la investigación de la tenencia de droga para consumo, por ejemplo, que no será por el momento una prioridad, pero sí obviamente también intervendremos en esos casos".