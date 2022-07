“La canción que abre este disco es El sobrepaso, que compone Mario Millán Medina y cuenta cómo se baila el tanguito montielero. Si bien está inscripta como rasguido doble, tanto la llevada como la intención que tiene la obra es muy similar al toque del tanguito montielero que utilizamos actualmente. Decidimos grabarlo con la formación de cuerdas (violín, violoncelo, contrabajo, también con piano, y la guitarra que siempre me acompaña, Agustín García, más dos excelentes voces de Marcos Pereyra y Daniela Pauletti); nueve músicos para esta versión muy especial. El arreglo es del maestro Kevin Mernez que también toca el piano”.

Dimotta y Linares

El joven Facundo Torresán es ya un referente en la música del litoral desde Concepción del Uruguay, no sólo por su talento en el acordeón y en las composiciones propias sino por el compromiso en la difusión del cancionero, como miembro del Movimiento De Costa a Costa, y conductor del programa radial “La peña De Costa a Costa” los miércoles por Radio Nacional.

torresan.jpg Pioneros: los artistas rescatan clásicos en pandemia Compromiso. El joven Torresán lleva los ritmos del litoral a los mayores escenarios y recupera a los clásicos.

Con sobrados recursos para interpretar las músicas del litoral y hurgar en sus matices, y siempre en reunión con otros artistas, sea de diversos instrumentos como del canto y de las tablas, Torresán ha pisado los más afamados escenarios del país dejando un mensaje auténtico, para degustar y meditar, y recuperando obras y compositores a veces con reconocimiento escaso.

“La Ofelia es un chamamé de Abelardo Dimotta, una de las obras que grabé en el ciclo que hice durante la pandemia cuando se cumplían cien años del nacimiento de Dimotta. Tiene una melodía muy particular en tonalidad menor como es característico del maestro, y lo arreglamos con Kevin Mernez para tocarlo en dúo de piano y acordeón, quedó una versión muy linda, con muchos arreglos originales y una búsqueda nueva respecto del estilo tradicional de Dimotta pero sin perder la esencia”, comenta Torresán. Luego nos cuenta que La Pluma de ñandú “es una chamarrita de Linares Cardozo que tiene una fuerte identidad”, y recuerda que su padre Daniel Torresán, artesano, desde hace muchos años talla plumas de ñandú para obsequiar a diferentes artistas o personalidades del arte, de modo que esta alegoría está muy presente en su historia familiar. “La pluma de ñandú es el símbolo de nuestros nativos, a la hora de encontrarse con otras tribus, pero también fue el símbolo de la República de Entre Ríos y de los Dragones de la Muerte de Francisco Ramírez, tiene una gran significación. Linares nos cuenta su sentido para los entrerrianos. No fue grabada en estudio por el maestro, se la legó a Ramón Martínez y otros artistas que la interpretaron, pero si no me equivoco es una de las primeras versiones de estudio con un invitado muy especial que es Hugo Spiazzi, uno de los máximos referentes cuando hablamos de la chamarrita entrerriana”.

Luego se refiere al chamamé A Santo Tomé, de los hermanos José y Antonio Pilepich. “Es casi una réplica de la versión que ejecutó Abelardo Dimotta. Los hermanos Pilepich tienen gran importancia para mí porque son creadores nacidos en Concepción del Uruguay, y tuvieron una gran historia con el chamamé. Aquí el invitado especial es Natalio Sturla, porque la versión de Dimotta tiene dos acordeones, y quisimos hacer una similar junto al maestro Sturla, de Gilbert”.

La selección

“Alondra dormida es una creación de Julio Luján y Luis Rodríguez Armesto. Cuenta en su letra el final de la vida de María Helena, conocida cantante que le dio identidad al litoral. Componen esta canción en su homenaje, una muy bella melodía y una letra muy sentida, que interpreta en la voz, como invitada, Jimena Gómez. Una excelente cantante que si bien hace tango criollo aquí la hemos invitado para cantar un chamamé.”, comenta Torresán.

Sobre Coplas felicianeras, la conocida milonga entrerriana de Linares Cardozo, apunta que decidieron una versión “más tirada a la chamarrita, a dúo con el guitarrista que viene tocando hace más de diez años conmigo, Agustín García. Creamos una versión diferente, instrumental. Me gusta la melodía de esta obra; por ahí se rescatan las letras de Linares, pero también lo considero un gran melodista”, señala.

“Mis lares es una creación fabulosa de un gran cantante y letrista, Julio Luján, y un gran acordeonista, melodista, creador de estilo, Abelardo Dimotta. Me pareció indicado invitar a Guille Lugrín que se identifica muchísimo con este estilo de chamamé, y fue por quien conocí esta obra. Y cerrando el trabajo Pioneros aparece Bailecito social. Al igual que la primera obra es de Mario Millán Medina, y figura en la inscripción junto a Feliciano Brunelli. Describe un ambiente de baile, de los años 30, 40, 50, en la campaña de la provincia de Entre Ríos, sobre todo. Millán Medina ha descripto nuestros bailes y las costumbres de la gente en mitad del siglo XX, allí podemos conocer nuestra identidad cultural. También una versión moderna con cuerdas en formación de noneto, y el arreglo de Kevin Mernez”.

Pachamama

Pioneros nos presenta formaciones poco comunes y un abanico de voces nuevas que no hacen más que probar la vigencia del folklore del litoral, haciéndose un lugar contra la tendencia vertical de la difusión siempre atada, en la Argentina, a los intereses de Buenos Aires.

La grabación y la masterización de este trabajo fueron realizadas gracias a una Beca a la Creación, del Fondo Nacional de las Artes. “Estaremos lanzando el disco el 1ro. de agosto por las plataformas: Spotify, youtube y demás”, cuenta Torresán. Y brinda direcciones para escuchar a Pioneros.

Estará disponible en las plataformas Spotify y Youtube a partir de este lunes. Podemos seguir a Facundo Torresán en Instagram en @facundotorresan.oficial, en Facebook en @acordeonista.entrerriano y en www.youtube.com/user/facundoacordeon. Contacto con Facundo Torresán: acordeonistaentrerriano@gmail.com. Sin dudas los lazos cultivados entre músicos entrerrianos y del litoral colaboran con la difusión de sus obras, y variados programas radiales no rendidos a la estructura colonial brindan sus espacios para que las comunidades accedan a las nuevas propuestas. Muy buenas noticias, al fin, para celebrar el Día de la Pachamama.