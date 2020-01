Periodista alerta sobre la violencia de rugby

El periodista y productor de Torneos y Competencias (TyC), Julián Princic -nacido en Paraná- formuló una serie de opiniones sobre el origen de la violencia en el rugby. Dio la casualidad que sus comentarios se están conociendo en medio del homicidio de un estudiante de abogacía en Villa Gesell, a manos de un grupo de jugadores de Zárate.

UNO dialogó con Princic, el joven periodista de 25 años que desde hace un tiempo cumple tareas en una de las principales cadenas deportivas del país. Jugó al rugby en Paraná, y prefirió no mezclar al club de sus origines, según dijo él, pese a que toda su familia está ligada con la ovalada de esa entidad.

Aclaró que sus comentarios se formularon luego de una situación violenta en Punta del Este, y ahora se lo asoció con lo de Villa Gesell. Más allá de esto, admitió que el entorno del rugby, es violento.

Un nuevo hecho de violencia

Luego de conocerse la brutal agresión por parte de un rugbier uruguayo contra con joven argentino en Punta del Este, un productor dio su testimonio de su vida cuando jugaba al rugby, detallando el ambiente y la particular forma de relacionarse con la violencia de parte de estos grupos.

Se conoció un episodio violento protagonizado por un rugbier uruguayo, quien de manera traicionera le fracturó la mandíbula de una piña a un joven de contextura física pequeña que se encontraba en una fiesta en las playas de Punta del Este.

No es la primera vez que un jugador del deporte de la ovalada se ve envuelto en un hecho de violencia y el factor común violento parece trascender las fronteras.

En relación a este debate, Princic decidió contar su historia de vida en torno al mundo del rugby para reflexionar sobre la cultura de la violencia que debe eliminarse de ese deporte que cuenta con otros valores a rescatar.

El periodista publicó lo siguiente:

Voy a hablar de mi experiencia con el RUGBY, deporte que me fascina, que consumo, que practiqué durante gran parte de mi vida y que, a su vez, veo como un REFUGIO DE HOMBRES que necesitan REAFIRMAR SU MASCULINIDAD constantemente. BAUTISMOS, ABUSOS SEXUALES, PELEAS BOLICHERAS y más.

Mi papá fue jugador y entrenador del club en el que empecé a los 9 años y practiqué hasta los 20. En todo ese tiempo, naturalicé un montón de situaciones que hoy percibo dañinas, cobardes, desleales y VIOLENTAS. Una de esas situaciones es la vieja y confiable PELEA BOLICHERA.

¿Quién no vio alguna vez a un grupo de rugbyers involucrado en un tumulto dentro o fuera de boliche? Yo, varias veces, viví eso desde adentro. Siempre como espectador, algo que me recriminaba en ese entonces. PENSABA QUE ERA UN COBARDE POR NO ANIMARME A PEGARLE A OTRA PERSONA.

Escuchaba por horas a mis amigos hablar de las batallas libradas; enaltecían las peleas vividas de tal manera que a veces me daban ganas de participar en alguna. Siempre se destacaba la UNIÓN y el TRABAJO EN EQUIPO para combatir, porque esos "son valores del rugby".

El objetivo implícito siempre fue causar impacto. Impresionar. Porque las peleas no eran mano a mano en una plaza vacía. Las chicas tenían que verlo. PORQUE LO IMPORTANTE ES CONSEGUIR CHICAS. Es una de las metas que nadie te enseña como meta pero que sabés que está.

Los BAUTISMOS son rituales para forjar la personalidad. O al menos eso se cree. Yo vi con mis propios ojos ABUSOS como palizas atroces a chicos desnudos y objetos metidos en el culo. Rehusarse no es opción porque el castigo SERÁ PEOR.

La excusa es que se hace esto para emular situaciones traumáticas en las que te veas obligado a sacar esa personalidad superadora y salir adelante. COMO SI LA VIDA no tuviera esos momentos. No debería ser tarea de nadie causar sufrimiento con motivo de dejar alguna "enseñanza".

Porque es ahí donde encuentran respaldo los VIOLENTOS. Se crea un entorno en el que los golpes son moneda de cambio, en el que los putos son motivo de burla y las minas son un objetivo. ENTORNO IDEAL para muchos cavernícolas.

¿Pero entonces el problema es el RUGBY? NO. El problema es que, en ARGENTINA -porque esto no sucede en todo el mundo-, el rugby ha mutado a una "filosofía de vida" en la que se pregonan valores que han quedado desactualizados en este contexto histórico.

El rugby es un deporte hermoso pero hay que LIMPIARLO. LAS AUTORIDADES como la UAR y LOS CLUBES siguen repudiando con cartas los hechos que protagonizan sus deportistas como si fueran casos aislados en vez de asumir que es algo epidémico. Hagan autocrítica. Hagan algo.

Estoy seguro que, cómo así hay muchos retrógradas en cargos importantes, también hay gente con IDEAS NUEVAS y con ganas de cambiar esto. El rugby puede y DEBE sanar”.

Villa Gesell

