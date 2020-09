Patronato: El Mono busca saldar una deuda pendiente

“En lo personal quiero sumar la mayor cantidad de minutos posibles y consolidarse en Primera que no es nada fácil. Después el entrenador tendrá otros objetivos grupales que trataremos de cumplir con él”, apuntó Mauro, en diálogo con Ovación. En cada palabra que emite transmite tranquilidad y seguridad. El camino que transitó en los últimos años potenció su temperamento. El Mono se siente más seguro de sí mismo. Confía en dejar su huella en barrio Villa Sarmiento.

Patronato Mauro González busca afianzarse en Patronato y tener continuidad en Primera

“Estoy contento por llegar a Patronato porque me brinda una oportunidad de jugar en Primera División en un buen momento en mi carrera. Tengo 24 años, estoy en una buena edad para poder asentarme. He tenido paso por otros clubes donde fui creciendo, aprendiendo cosas nuevas y madurando”, resaltó. “La adaptación al plantel fue buena y rápida porque estuve 15 días con algunos chicos en el hotel y tuve relación con ellos. Cuando volvimos a entrenar estuve con algunos compañeros con los que me llevaba bien. Después es como todo, vas conociendo a todos, con algunos tenés más afinidad. Estoy contento de llegar a Patronato y poniéndome a full para el comienzo del campeonato”, agregó.

El Mono se presenta como una opción en el mediocampo, sector donde el elenco de barrio Villa Sarmiento goza de valores con buena técnica. “Hay algunos chicos que ya estaban de la temporada pasada que tienen muy bien pie. Ahora nos sumamos con Jorge (Ortiz). Hay lindo material. Esperemos poder realizar una buena campaña”, se entusiasmó. El bonaerense viene de cumplir una destacada actuación en el campeonato de la Nueva Nacional ejerciendo como enganche. En Patronato cumplirá otra función

“Cuando hablé por primera vez con Gustavo (Álvarez) me manifestó que me iba a poner de interior. Le dije que no tenía problemas, y lo estoy llevando bien. Hay cosas que me cuestan, como la marca, pero es por el hecho de que soy más ofensivo. Estoy trabajando con mis compañeros y tratando de suplir esos detalles que me faltan para llegar bien al arranque del campeonato”, relató. En el Patronato de Álvarez el equipo apuesta a conquistar la posesión del balón. Mauro González es una de las apuestas que el Santo sumó para llevar adelante esta propuesta. El Mono exhibió pinceladas de su categoría en el predio La Capillita. Quiere reafirmarlo en el Grella.