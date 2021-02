Racedo: sin acuerdo, la comuna propuso trasladar árboles

La audiencia fue presidida por el vocal de la Cámara Contencioso Administrativo de Paraná, Hugo González Elías; estuvieron el intendente Adán Bahl, junto a asesores y técnicos del municipio, y Daniel Verzeñassi, presidente del Foro Ecologista acompañado por abogados y técnicos. Se realizó en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

El análisis giró en torno a la posibilidad o no de trasladar los árboles ubicados próximos a la línea del cordón de la calle.

Al respecto, Verzeñassi insistió que “lo que la comuna pretende hacer no se condice con la realidad” y explicó: “La Municipalidad presentó fotos de una maquinaria que hace traslados para countries, para espacios que no tienen nada que ver con una ciudad, y menos con calle Racedo. Es de Buenos Aires. Por un lado, el traslado de cada ejemplar tiene un costo millonario. Pero además, es imposible porque el traslado es probable para un ejemplar de 15 o 20 centímetros de raíz madre, y estos tienen una extensión cuatro o cinco veces mayor. Eso significa –apuntó– que son árboles que irían ‘al sacrificio”, ya que por ejemplo, no soportarían en un nuevo lugar, el calor o el estrés.

El histórico dirigente ambiental de la ciudad marcó que “quieren negociar lo que es innegociable”, respecto al arbolado público, que coincidentemente fue normado por ordenanza aprobada el año pasado.

“Ratificamos la necesidad que se redireccionen los fondos de la obra, que es posible porque el programa nacional lo permite”, e insistió sobre la falta de estudios de impacto ambiental que ameritan este tipo de obras. “No se hicieron porque la categoría de obra formalmente presentado no lo necesita: habla de repavimentación, sin la extracción de los ejemplares”.

racedo.jpg

Hubo, en el medio de la audiencia, un cuarto intermedio con el propósito de tratar de avanzar en algún acercamiento. Finalmente, quedará la posibilidad en estos días de nuevas presentaciones o documentación, para que la Justicia determine un fallo: se aguarda que la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) se expida sobre la posibilidad de trasplantes, y por otro lado, el Foro Ecologista sumará también documentos técnicos y científicos sobre la calidad de vida y el impacto de la tala de árboles.

“Nosotros ratificamos como indispensable conservar los árboles para mantener el equilibrio ecológico. Es el mismo planteo que como nació el amparo. Esperamos reuniones con las autoridades municipales, incluso con mediación de la Defensoría del Pueblo, pero no se concretaron. Tuvimos que accionar el viernes previo al inicio de la obra, ya que habían informado que el lunes empezaban con la tala”, planteó Verzeñassi.

“Se habla de un ensanche pensado en 1966. Queda decidir si el próximo paso es hacia ese otro mundo, o avanzamos con medidas pensadas en 2021, acordes al cambio climático, que prioricen el arbolado público”, añadió.

