Personal de Salud realizó un abrazo simbólico en Paraná

Aplauso Salud.jpg

D'Agostino resaltó "el apoyo de todas las demás áreas de la institución. auxiliares técnicos de laboratorio, rayos, tomografía, personal de hotelería y de mantenimiento, de todos los servicios. Todos han trabajado en comunidad y vale la pena que los reconozcamos".

Consultada sobre lo que reciben como institución de parte de la sociedad paranaense, manifestó la titular de La Entrerriana que "en general recibimos mucho reconocimiento de los pacientes que pasan por aquí" y agregó que "quiero decirles que la pandemia no terminó, tenemos que seguir cuidándonos, cumplir con las normas, el aislamiento, los barbijos".

Aplauso salud5.jpg

Respecto de la demanda que el sanatorio tuvo meses atrás por los contagios de coronavirus en Paraná, D'Agostino recordó que "llegamos a momentos en que el sanatorio no tenía una cama disponible. Hoy es otra realidad, se están haciendo todo tipo de estudios, ambulatorios, internaciones, no hay problema. Pero no lleguemos a tener otro pico como el que tuvimos", instó a la sociedad.

Video