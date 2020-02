La Municipalidad de Paraná realizó sendos actos en conmemoración del 207º aniversario del Combate de San Lorenzo y el 168º aniversario de la Batalla de Caseros. Las ceremonias se cumplieron al pie del Mástil de Plaza 1º de Mayo y del monumento al General Justo José de Urquiza, respectivamente.

Ambas ceremonias estuvieron encabezadas por la vicegobernadora de Entre Ríos, María Laura Stratta; y el intendente de Paraná, Adán Bahl. Estuvieron presentes además, la viceintendenta de la ciudad, Andrea Zoff; las ministras de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; y de Desarrollo Social, Marisa Paira; Santiago Halle, secretario de Gobierno; Camila Farías, secretaria de Coordinación Estratégica; Juliana Robledo, secretaria de Participación y Gestión Ciudadana; Emanuel Redondo, secretario de Servicios Públicos; Pablo Testa, secretario de Legal y Administrativo; Maximiliano Argento, secretario de Obras Públicas; Nicolás Mathieu, secretario de Desarrollo Social; subsecretarios y directores de distintas áreas de la comuna; concejales; legisladores; representantes del Arzobispado de la ciudad de Paraná; jefes y comandantes de las fuerzas armadas y de la fuerza de seguridad nacional; el jefe de la Policía de la provincia de entre Ríos y ex combatientes de Malvinas.

Combate de San Lorenzo

El Intendente Adán Bahl hizo uso de la palabra en Plaza 1° de Mayo. “Recordamos esa batalla clave en la gesta de independencia de Sudamérica, la que fue el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos que formó parte inicial del personal militar que dignificó y llevó adelante el inicio de lo que representó la liberación de nuestra querida América".

En este marco, apuntó que "días como hoy sirven para reflexionar el legado que nos dejaron estos patriotas que ante contingencias de todo tipo tuvieron que superarse para salir adelante. Es un excelente ejemplo para tener en cuenta, no solo en Paraná sino también en el país, ante tantas contingencias, hay que arremangarse y avanzar".

Por último, puntualizó que “Necesitamos marchar unidos los vecinos de esta ciudad, reescribiendo los valores que necesitamos para hacerle frente a la realidad en la que hoy convivimos: el respeto, la decencia, la confianza, el compromiso para defender los derechos de todos y aportar a una patria digna desde acá, desde el lugar donde vivimos” y acotó: “San Lorenzo fue el comienzo de una gran gesta emancipadora que no podemos dar por concluida, ni pensar como una imagen detenida en el tiempo: la historia está viva, nos enseña y nos ayuda a imaginar lo que somos capaces de hacer”.

Batalla de Caseros

Luego, las autoridades se trasladaron al pié del Monumento a Urquiza. Allí la vicegobernadora de la provincia luego de realizar una reseña histórica, señaló que “más allá de los desencuentros que marcaron gran parte de la historia nacional, del siglo XIX lo que rescatamos y ponemos en valor de nuestros próceres, es la determinación de trabajar por el otro para lograr la libertad, la igualdad para organizar el país y para promover el desarrollo de sus habitantes. Hoy en día, hacernos cargo de ese legado es asumir un mandato histórico qué es el de trabajar con decisión e inteligencia por nuestros semejantes, asegurando condiciones de vida digna.

“Debemos construir un presente que nos incluya a todos y a todas; y donde gocemos del pleno ejercicio de nuestros derechos. La patria por profundizar y consolidar es la de la inclusión, la de la igualdad, la del acceso a la salud y a la educación, la del empleo y la esperanza, la del respeto y la solidaridad; y mucho más en estos tiempos en la que miles de compatriotas pasan hambre, no tienen trabajo, no pueden acceder o sostenerse en el sistema educativo. Si aquellos patriotas estuvieran hoy aquí, no hubieran dudado en el camino a seguir”, sostuvo María Laura Stratta.