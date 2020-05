Paraná: se inician los cortes programados en el servicio de agua

Este viernes el presidente municipal mantuvo un encuentro con especialistas de Obras Públicas y Obras Sanitarias. El objetivo fue monitorear la prestación en toda la ciudad. "Estamos analizando distintas alternativas. Los pronósticos señalan que para la semana próxima el río crezca y se sostenga durante veinte días. Eso permitirá que la bomba del muelle 1 que capta agua cruda del río vuelva a estar operativa y pueda comenzar a enviar a la planta de avenida Ramírez”, resaltó Adán Bahl.

Respecto a esta planta, el intendente aclaró que su funcionamiento “es normal” y explicó: “Aclaro que no hubo un colapso y la planta de avenida Ramírez no tiene inconvenientes. Lo que ocurre es que ante la bajante no recibe agua cruda que se capta del río. Hoy concretamente lo que no está funcionando es la captación de agua cruda que va hacia la planta de Ramírez, la cual está funcionando con normalidad como centro de distribución de agua potable que se envía desde la planta de Echeverría”.

Sobre este punto detalló: “La planta de Ramírez tiene un funcionamiento dual; por un lado produce y potabiliza agua y por otro, funciona como centro de distribución. Actualmente, debido a esta contingencia, está funcionando solo como centro de distribución. Cuando crezca un poco la altura del río y nos permita volver a captar agua a través de la bomba N° 5 vamos a poder enviar agua cruda y así aumentar nuestra capacidad operativa”.

Cortes de agua

Bahl informó que se trata de “cortes temporarios” en algunos sectores de la ciudad y destacó: “Se hacen a la noche cuando el consumo es menor. Hoy temprano todas las reservas estaban a buen nivel y el agua llegaba con normalidad. Seguramente entre las 20 y 21 horas se efectúen algunas interrupciones para empezar a recuperar las reservas para iniciar el trabajo del día siguiente. Esto va a continuar seguramente hasta el día martes o miércoles de la próxima semana ante la perspectiva de que el río vuelva a crecer”.

Uso responsable

“Reitero la necesidad de ser solidarios y de cuidar el agua, justamente en este momento donde existe una contingencia hídrica histórica en todo el río Paraná y todas las ciudades que tenemos agua potable que tomamos del río estamos en igualdad de condiciones", finalizó el presidente municipal. En la reunión de trabajo y la recorrida por la planta de avenida Ramírez estuvieron presentes, además de Bahl, el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento; el subsecretario de Obras Sanitarias, Oscar Silva y equipos técnicos de ambas áreas.