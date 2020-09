Paracao: "Es una oportunidad histórica para el club"

El club Paracao será protagonista de la próxima edición de la Liga Argentina de Vóley que organiza la Aclav. La institución paranaense, de buenas participaciones en el ascenso, aceptó la invitación y de este modo le devuelve a la provincia una participación en la elite luego de 10 años. El vicepresidente de la entidad, Néstor Ferruti, habló con Ovación y no ocultó la felicidad por este paso histórico que da la entidad entrerriana. “Era el objetivo que teníamos desde que llegó Guillermo Escanés con los chicos del CAE. Nos pusimos ese objetivo, de jugar la A2 primero para luego estar en la elite y ahora se dio. Esta bien que no fue por méritos deportivos, que quizá lo hubiésemos obtenido, fue por invitación y luego de pensarlo mucho y elaborar un presupuesto acorde llegamos a la conclusión de que debíamos aceptar”, comentó, y narró luego: “Nosotros vemos que es la oportunidad histórica para el club, para la ciudad y para la provincia y más viendo que no hay equipos en la elite de los deportes ya que por ejemplo Estudiantes de Concordia se bajó del básquet. Quedaríamos nosotros y Patronato e incluso no se sabe qué pasará con San José en el vóley femenino. La verdad que es una oportunidad histórica”.