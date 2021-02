El Dipy aseguró que "al paso que vamos se va a vacunar a todo el país en 14 años"

Asimsimo, señaló: “A mí me dicen que soy un desclasado. Me mandan a estudiar, porque como tuve que salir a laburar no pude hacer la secundaria. Y Máximo (por Kirchner) aumentó su patrimonio un 50 por ciento, cobra 292 palos y no tiene estudios. (Martín) Sabbatella no tiene estudios y fue intendente de Morón”. Y afirmó que “si estuviera del lado de Macri, seguramente tendría una casa a mi nombre y no estaría alquilando”.

David Martínez, apodado El Dipy, se ganó un lugar en el planeta mediático con sus fuertes críticas contra el kirchnerismo. Sus ideas le valieron el odio del oficialismo, que lo considera un títere del macrismo, y aplausos de parte de la oposición que los considera un héroe de la clase trabajadora.

“Lo de las vacunas es un circo. Que sale el avión, que viene, que llora la azafata. Y al paso que vamos, van a vacunar a todo el país en 14 años. Les gusta el show. Este gobierno es un show”, disparó sin miramientos, y añadió: “El año pasado nos bancamos al diputado ‘chupateta’ (en alusión a Juan Emilio Ameri, legislador salteño desplazado del Congreso por protagonizar una escena de contenido sexual con su pareja en plena sesión virtual), las mentiras, lo de (Gildo, gobernador de Formosa) Insfrán. ¿Cuánto más falta?”.

Apuntó también contra la reforma judicial que, aseguró, solo busca garantizarle impunidad al kirchnerismo. “Yo soy un pobre pelagatos. Si me robo una manzana voy en cana. Y no solo pasa con la Justicia. Debo 16 mil pesos a una empresa y estoy en el Veraz hasta acá (se traza una línea con el dedo índice en la frente). No puedo sacar un préstamo, no puedo sacar tarjeta de crédito, no puedo sacar nada. A Máximo Kirchner le perdonaron cuatro palos y medio. ¿Te pensás que la gente no se da cuenta?”, criticó.

Finalmente, cargó contra el plan del gobierno para abaratar el precio del asado, al que llamó irónicamente “carne pura grasa”. “Los militantes de la pobreza (por los kirchneristas) aprendieron lo que es una fake news y me dicen que solo hay dos fotos (de la carne pura grasa). Subí más de 20 fotos y cuatro videos. Si encontrás la carne ahí, entre tanta grasa, te dan un premio. Y ahora le sumaron que son tres kilos por persona. Y si te fijás bien, te dura dos días. Fijate cuándo vence la carne”, concluyó.