"Yo no firmé el acuerdo con Qatar", aseguró la vicepresidenta

Embed "Para su aclaración yo no firmé ningún tratado con Qatar", dice la vicepresidenta que celebró el acuerdo bilateral el 06/11/2016 en su cuenta de Twitter. pic.twitter.com/xsdk2buNJB — Juan Amorín (@juan_amorin) 27 de diciembre de 2017

"Para su aclaración, yo no firmé el acuerdo con Qatar", dijo la vicepresidenta Gabriela Michetti en una respuesta fuera de reglamento al discurso de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, la propia Michetti viajó a Qatar para firmar ese Memorándum, por el que estuvo imputada.





El 6 de noviembre de 2016 la vice de Mauricio Macri compartió en su cuenta de Twitter una foto durante la firma del "tratado bilateral de inversiones" entre Argentina y Qatar. En ella se la observa junto al Jeque Ahmed bin Jassim Al Thani, ministro de economía y comercio, rubricando ese acuerdo.









Embed Firma de tratado bilateral de inversiones entre Argentina y Qatar con el Jeque Ahmed bin Jassim Al Thani, ministro de economía y comercio. pic.twitter.com/Mm2fJtRCKl — Gabriela Michetti (@gabimichetti) 6 de noviembre de 2016



El episodio se dio durante el inicio de la sesión por el Presupuesto 2018 en el Senado, luego de que la ex presidenta Cristina Kirchner presentara una cuestión de privilegio sobre la persecución política a opositores. CFK le señaló a la vicepresidenta que el juez Daniel Rafecas, que había rechazado investigar a CFK por el Memorándum de Entendimiento con Irán, actuó en el mismo sentido en la causa por el Memorándum que firmó la vice en representación del Ejecutivo con Qatar. El argumento de Rafecas en ambos casos fue que no existió delito al tratarse de decisiones políticas no judicializables, que además no fueron puestas en práctica.



Sin embargo, el magistrado debió enfrentar un proceso en el Consejo de la Magistratura impulsado por el diputado macrista Waldo Wolff por la decisión respecto a la denuncia que originalmente había presentado el fiscal Alberto Nisman contra CFK. La ex mandataria finalmente fue procesada por el juez Claudio Bonadio, quien pidió su desafuero para colocarla en prisión preventiva.

Segùn Fernàndez de Kirchner, el fallo de Bonadio se enmarca en el "Lawfare", una operatoria "para perseguir dirigentes" que consiste en "la utilización del aparato judicial, articulada con medios de comunicación, para promover condenas previas contra opositores". En esa línea, recordó el Memorándum con Qatar, que involucraba fondos de la Anses que serían colocados en cuentas offshore y nunca fue tratado en el Congreso. Por ese acuerdo fueron imputados y luego sobreseídos Macri y Michetti.



Finalizado el discurso de la ex jefa de Estado, Michetti dijo que la cuestión de privilegio pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales y se tomó unos segundos para responder al discurso de CFK, algo que por reglamento no está permitido para quien conduce la sesión en la Cámara alta. Además de apartarse del reglamento, la vicepresidenta aseguró no haber firmado el Memorándum con Qatar. Luego de quedar expuesta por su propio tuit de noviembre de 2016, aclaró también vía Twitter que ella no firmó “ningún Memorándum con Qatar”, sino que se trató de un “tratado bilateral”.



Embed Ante lo dicho por la senadora @CFKArgentina es importante aclarar que no firmé ningún memorandum con Qatar. Lo que firmé en mi viaje a ese país es un tratado bilateral. pic.twitter.com/YXbVoPMHdv — Gabriela Michetti (@gabimichetti) 27 de diciembre de 2017



Página 12