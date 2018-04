Volvió a Argentina una mujer que vivió un calvario por un amor de Facebook

Eran exactamente las 7.15 de la mañana cuando Daniela Espejo pisó suelo sanjuanino, después de haber vivido una violenta relación con su marido afgano en la ciudad de Nueva Delhi.





La médica bioquímica sanjuanina, luego de tres vuelos, arribó al aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y tuvo un breve encuentro con Canal 8. "Estuve secuestrada" fue una de las frases más resonantes que dijo mientras caminaba hacia el auto que la trasladaría al lugar más esperado: su hogar. Trascendió además que sufrió torturas.





Con la cabeza baja y tratando de esquivar las cámaras que la aguardaban, dijo que lo único de lo que se arrepentía era de no haber indagado más a las personas, en clara referencia a su expareja -que conoció por Facebook - que la maltrató y secuestró por varios días en la India.





"Quiero agradecerle a la doctora Pelletier (secretaría de Relaciones Institucionales), al Gobernador (Uñac), a la embajada (Argentina en la India), pero ahora no puedo hablar más", dijo Daniela, camino a la camioneta que la esperaba para llevarla a su casa.

La mujer agregó que "es una cosa muy fea (lo que vivió), me arrepiento de no indagar más sobre la gente; gracias a todos los que se preocuparon". La mujer reconoció que sin la ayuda del país y la provincia no hubiera podido zafarse de la crítica situación.