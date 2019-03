Violaciones y abusos sexuales en la dictadura, el silencio dentro del silencio

A Graciela García Romero le transpiran las manos. Es la segunda vez que va a pisar el ahora sitio de memoria desde su liberación en 1978. En 2007, se presentó ante la justicia para denunciar los abusos que había sufrido por parte del capitán Jorge "Tigre" Acosta, el jefe del grupo de tareas durante los primeros años del régimen de facto. "Todavía no hay sentencia, pero no lo vamos a dejar así", les dice a unos periodistas. Pese a que se está llevando adelante el cuarto juicio por delitos cometidos en el predio de Avenida del Libertador, ningún tribunal oral examinó hasta ahora los casos de violencia sexual en el campo de concentración más emblemático de la dictadura argentina.

A unos metros está el juez Sergio Torres, quien en 2009 procesó a Acosta por los sometimientos sexuales, distinguiendo a las violaciones como delitos autónomos y no subsumidos dentro de la categoría de tormentos – como se venía haciendo. Recién un año después de ese procesamiento, un tribunal de Mar del Plata avanzó al condenar a un oficial de la fuerza aérea por la violación de una prisionera.

Pese a todos los avances que registró el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, la violencia sexual sólo fue tratada marginalmente por los tribunales. Según estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, sólo un doce por ciento de las sentencias dictadas contempló y condenó la violencia sexual. De los 892 represores con sentencia, sólo 98 fueron condenados por este tipo de crímenes. Ninguno de ellos integró la patota de la ESMA. La justicia sólo reconoció que 75 mujeres y 11 hombres sufrieron abusos sexuales.

Las voces son distintas, pero se unen en un coro de relatos del horror. "Todas y cada una de las que pasamos por la ESMA fuimos víctimas de acoso sexual y algunas fueron violadas", dice la periodista Miriam Lewin. "Abusos era la situación de estar tirada en una colchoneta y que los guardias nos manosearan a su antojo", repone otra compañera de cautiverio. "Todas éramos sus prisioneras y ellos podían hacer con nosotras y nuestros cuerpos lo que quisieran", describe otra sobreviviente. "Un guardia me dijo que me iba a llevar al baño, así me podía higienizar. Cuando volvíamos del baño, me violó".