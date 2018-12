VIH: En Entre Ríos hay 1.100 pacientes en tratamiento y se notificaron 88 nuevos

Respecto de Entre Ríos, Laura Díaz Petrussi, responsable del Programa Provincial de VIH/Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), señaló a UNO que hay aproximadamente 1.100 pacientes que están en tratamiento. En 2017 se notificaron 135 nuevos casos de hombres y mujeres, y en lo que va del 2018 –aún falta avaluar el tercer trimestre del año–, ya hubo 88.





"De esos casos, lo que se discrimina es por ahí si es una enfermedad asintomática, sintómatica pero sin criterio de sida, y con criterio de sida", explicó. La especialista sostuvo que el mayor número de diagnósticos se registra en la franja etaria que va de los 15 a los 35 años, y la principal vía de trasmisión es la sexual, por relaciones no protegidas tanto en hombres como en mujeres, y al respecto aconsejó: "Lo importante es que ante situaciones de riesgo, como una relación sexual no protegida con profiláctico o en la que se haya roto el preservativo, el compartir agujas o jeringas o tener múltiples parejas sexuales, las personas se hagan el test, que son gratuitos, aunque no tengan síntomas".





Acerca de los diagnósticos tardíos, manifestó: "La mayor cantidad de casos en Entre Ríos es de pacientes asintomáticos, y hay diagnósticos tardíos porque por lo general la gente no consulta al médico si no tiene síntomas. Para revertirlo trabajamos capacitando a numerosos efectores de la provincia para que hagan prevención, promoción y testeo. Hay que ofrecerle a más personas la realización del análisis de VIH por extracción de sangre, o en su defecto brindarles también el test rápido, con el que en 15 minutos ya se tiene el resultado". Sobre este punto, aclaró: "Si da positivo el test rápido no significa el diagnóstico de la enfermedad, porque hay que confirmarlo o descartarlo por otros métodos". Las acciones que llevan adelante desde el programa incluyen talleres en escuelas, en centros de salud y otros ámbitos, con un abordaje territorial, haciendo hincapié en la educación sobre la enfermedad. "Sigue causando temor en la población, porque es muy estigmatizante todavía debido el desconocimiento de la enfermedad o de las formas de trasmisión. Es un estigma social más que nada, porque al tener un diagnóstico temprano y empezar un tratamiento se tiene una calidad de vida similar a la de una persona que no tiene VIH", destacó.





Díaz Petrussi recordó que las personas que no tienen cobertura social reciben del Estado la totalidad de la medicación y los análisis especiales que hay que hacer para controlar la enfermedad. En el caso de las obras sociales y prepagas, están obligadas por ley a cubrir el 100% del tratamiento y del mismo modo los análisis especiales que se requieran. "La cura todavía no ha llegado, sí se ha avanzado en lo que es tratamiento. Antes había que tomar muchos comprimidos diarios y hoy estamos tratando a los pacientes con uno o dos por día; todo depende de sus características y un montón de cosas que uno evalúa en el consultorio en cada caso", dijo, y subrayó que en la provincia está garantizado el suministro de medicamentos: "Si bien hubo algunos retrasos en la entrega de medicación desde la Nación este año, muy parciales, pudimos solucionarlo porque teníamos stock de medicamento y no hubo problemas con ningún paciente en la entrega". Por otra parte, resaltó: "A diferencia de otros países de la región, Argentina tiene el acceso al diagnóstico en forma gratuita, al igual que la medicación. Y de hecho no tiene medicación de segunda línea, sino que se están brindando tratamientos similares a los de Estados Unidos y Europa". No obstante, mencionó: "Con todo esos aspectos, diagnóstico y tratamiento gratuito para personas que no tienen obra social, Argentina es un país que sigue levemente con una tendencia a aumentar el número de casos en vez de disminuirlos. Eso es lo que alerta. Por eso impulsamos una mayor prevención y promoción a través de la educación de las personas".





En este sentido, concluyó: "Para disminuir el número de casos, lo que tenemos que hacer es diagnosticar al paciente, darle tratamiento y llevarlo a que tenga una carga viral indetectable; de este modo disminuye el riesgo de trasmisión de esa persona. A su vez, hay que lograr que aquellos que no están infectados no se expongan al riesgo de infección promoviendo las relaciones sexuales protegidas sobre todo, ya que es la vía más frecuente de trasmisión". Concientización En el marco de la Semana de Concientización sobre VIH/Sida, instituciones de salud de la provincia llevan a cabo distintas actividades para concientizar sobre esta enfermedad y facilitar el acceso a testeos rápidos.





En Paraná se realizaron acciones de promoción y prevención junto a efectores de salud y organizaciones no gubernamentales (ONG). Hubo consejería sobre VIH y enfermedades de trasmisión sexual a cargo de personal de los programas provinciales Agentes Sanitarios y Prevención de VIH/SIDA, Infecciones de Transmisión Sexual y Hepatitis Virales, y del Departamento de Enfermería, dependientes del Ministerio de Salud. También un camión sanitario donde se harán testeos de VIH, hepatitis B y C y sífilis, a cargo de Epidemiología de la Provincia, y desde Enfermería facilitarán test rápidos. Además, se entregaron lazos rojos, preservativos y folletería.





















Se conmemora mañana el Día Mundial de Lucha contra el Sida y en diferentes lugares del país se realizarán actividades de concientización, destacando la importancia de la prevención y de una detección precoz de la enfermedad, causada por el daño que el virus de inmunodeficiencia humana ( VIH ) produce en el sistema inmunitario. Se estima que a nivel nacional 120.000 personas viven con VIH, y si bien el 70% conoce su diagnóstico, el porcentaje restante lo ignora. Según cifras del Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica, la Argentina es el país de la región con mayor cantidad de nuevos diagnósticos por año, alcanzando a unos 6.500 casos.Por otra parte, se advirtió que