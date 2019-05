Video | Una nena de 11 años golpeó al ladrón que asalta a su madre

Una nena defendió a su mamá de un asalto ocurrido en la localidad bonaerense de Zárate. Según consignó Mira Zárate, el miércoles 8 de Mayo a las 9 y media de la noche, un delincuente abordó a una mujer que estaba estacionada con su moto en la vereda de San Martín y Castelli.

La hija de la mujer estaba en el palier del edificio con el casco puesto y, al ver la situación, se acercó al ladrón y le dio un puñetazo en la cara. El asaltante, no obstante, logró escapar con el celular de su madre.

Embed





Si bien este robo ocurrió el 8 de mayo, en las inmediaciones de San Martín y Castelli, el video se viralizó este jueves. La menor de 11 años golpeó a un ladrón que intentó atacar a su madre. "Le pegué porque me puse nerviosa, es mi mamá y la amo", dijo la pequeña Sofía.

"No vi si tenía arma, me pidió el celular y se lo dí, no me iba a arriesgar. La que sí se animó fue mi nena de 11 años que se le tiró encima", detalló. Además, dijo que le pidió a la niña que "no lo vuelva a hacer" ya que puede resultar peligroso.

Luego de la terrible escena, la menor entró en una "crisis de nervios" de la cuál recién ahora está recuperándose, dijo su madre.