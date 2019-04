Video: Impresionante captura de una raya de casi 200 kilos en Corrientes

Embed

Publicada por Luis Macias el miércoles 17 de abril de 2019: "Estoy cosechando gratitudes y cosas que me llenan el alma. Hace más de 35 años fui matador de pescados. Pensaba equivocadamente que matando era el más", confesó Macias. Y continuó: "Luego los años de guiar y disfrutar de este paraíso fui aprendiendo que hay que cuidar el recurso y eso no significa que no mato un dorado para que mis clientes disfruten a orillas del majestuoso río Paraná".