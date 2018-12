[VIDEO] El viral que resume 2018 y una polémica predicción sobre 2019

La crisis económica por la que atravesaron distintos sectores sociales argentinos en 2018, con pinceladas de hechos políticos, se transformó en viral a partir de la circulación en redes sociales y mensajerías instantáneas de un video humorístico de fuerte contenido comunicacional. Allí se pone en escena un diálogo telefónico entre un personaje situado en el inicio del 2018 con su "otro yo" en la actualidad, aunque para el relato sería el futuro. El contraste es tan real que las proyecciones que se muestran en el cierre del corto generaron impacto social.





"Es tan real que da miedo", analizó ante BAE Negocios un empresario que prefirió el off the record porque entendió que el spot no tiene objetivos publicitarios ni un fin político partidario, pero desactiva todos los análisis económicos.





El video, que circuló desde el domingo temprano por Facebook y Twitter, se encaminaba a ser otro de los cortos humorísticos que inundan las redes sociales y que están destinados a adolescentes. Pero pronto se viralizó en distintas redes sociales por ser un resumen de tres minutos en donde muestra con crudeza los cambios drásticos y casi sin planificación de la realidad local, como el inesperado acuerdo que realizó el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).









Embed







El resumen anual dura poco más de tres minutos y tuvo un efecto comunicacional -desde el análisis político y social- de alto impacto porque dejó de lado las explicaciones técnicas que llevaron a los funcionarios de gobierno a tomar decisiones ante la corrida cambiaria que se inició en el segundo trimestre, o los aumentos en los transportes público de pasajeros, entre otros.

La escena inicia en el primer día laboral del año en una oficina, en donde el humorista Guillermo Aquino interpreta a un empleado que demuestra ante sus compañeros de trabajo su confianza en el inicio del 2018. En ese momento suena su teléfono y le habla una persona que le da indicios de saber qué sucedía en su alrededor y le confiesa que es él mismo pero en el futuro, más precisamente, en diciembre de este año.

"El 2018 va a ser el peor año de la historia, va a ser el peor año de tu vida, vas a ser infeliz y la vas a pasar pésimo", dice el personaje del futuro. No sólo habla de lo que le sucederá a esa persona en esos días sino que introduce temas de actualidad como el polémico programa de Gisella Barreto o el hallazgo del buque Ara San Juan en la zona de influencia en donde se había perdido, pero que pasaron 90 días hasta que se lo ubicó.

"Vivía ahora, este es tu momento. El dólar se va a la mierda. Comé asado, abusá de la canasta básica y viajá en transporte público todo lo que puedas", afirma el personaje del futuro. Además, se menciona el uso del lenguaje inclusivo, el debate del aborto, los casos Chocobar, Pity Álvarez y Juan Dhartés.

"En el futuro todo se va a pagar en cuotas. De hecho así es como vamos a devolver la plata que le pedimos al FMI", cuando habla del pago en cuota del gas, que se amplía para los otros servicios públicos.

También repasa los hechos deportivos como el Mundial de fútbol, Messi y la frustrada final de River y Boca por los incidentes en el estadio Monumental. También se señala la precarización laboral ante la multiplicación de las pérdidas de trabajos, entre otras cosas.

"Hola. Te habla tu yo del futuro. Estoy en 2019 y tengo muy malas noticias", remata un tercer personaje del futuro.







Fuente: BAE NEGOCIOS