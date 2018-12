Video: el desgarrador relato de Thelma Fardín sobre la violación de Juan Darthés

El colectivo Actrices Argentinas, integrado por más de 400 mujeres, acompañó este lunes por la tarde la denuncia de Thelma Fardin contra el actor Juan Darthés, por haberla violado en 2009 en Nicaragua, durante una gira de la tira infantil de la que ambos participaban; ella tenía 16 años y él 45.





En conferencia de prensa realizada en un teatro de calle Corrientes, se leyó un comunicado y luego presento un video donde la actriz la actriz, de 26 años, recordó el momento que le tocó vivir cuando, según denunció en la Justicia de Nicaragua, su compañero de elenco de entonces Juan Darthés la violó durante una gira que hacía la novela "Patito Feo" por ese país en 2008.





Entre lágrimas, Fardin, quien en ese momento tenía 16 años, reveló que estaban en la habitación de un hotel y Darthés le había pedido que "lo tocara" y enseguida le dijo: "Mirá cómo me ponés".





"Él me dijo que se lo tocara (el pene) y enseguida me tiró en la cama y empezó a practicarme sexo oral. Yo le decía que no", afirmó la joven actriz y enseguida añadió que después él la "penetró".





"En eso alguien, un empleado del hotel, tocó la puerta para entregar algo y pude salir de la habitación", contó la joven durante la conferencia de prensa que realizó el colectivo de actrices argentinas en el Multiteatro, ubicado en el Microcentro porteño.





Fardin indicó que viajó "la semana pasada a Nicaragua para ver cómo seguía la causa, que está asentada en la Fiscalía de género" y sigue adelante.

Las actrices, que cuentan con la asesoría de un abogado, también brindaron detalles sobre la denuncia judicial del caso. A preguntas de los periodistas, Fardín aseguró que en su momento solo se lo contó a dos compañeras de 17 años, y no se atrevió a hacer público su caso hasta que escuchó este año otras denuncias contra Darthés.





El año pasado, el actor ya fue acusado por abusos por la actriz Calu Rivero, y tras ella se sumaron las también actrices argentinas Anita Coacci y Natalia Juncos.



