Vidal habló de la posibilidad de ser candidata a presidenta

Este sábado, María Eugenia Vidal formó parte de la mesa de La Noche de Mirtha Legrand junto a Mariana Fabbiani, Oscar Martínez y Hugo Alconada Mon.

La gobernadora de Buenos Aires habló de inseguridad, la situación económica de la provincia a su mando, el conflicto docente y hasta de la posibilidad de convertirse en la nueva candidata a presidente.

Pero ¿qué dijo al respecto?

Mientras explicaba la situación en la que se encuentra la provincia de Buenos Aires, Mirtha la interrumpió y le preguntó: "¿usted va a ser candidata a presidenta?", a lo que Vidal respondió: "no, yo ya he dicho que no".

Mientras, la Chiqui agregó que es un tema del que se habla mucho.

"Sé que el público se renueva, pero he dicho que no porque es parte del problema que tuvo la provincia", resaltó la gobernadora.

No conforme con su respuesta, Mirtha fue por más y le preguntó si le gustaría ser presidenta. "No, no me imagino", concluyó.





Embed