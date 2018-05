Victoria Donda y Úrsula Varges solidarias con Mitre, confirmaron que Cohen Sabban "es un baboso"

Un nuevo testimonio se suma contra Ariel Cohen Sabban, luego de que fuera desplazado de la presidencia Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), debido a una denuncia de acoso de la actriz Esmeralda Mitre. Este lunes, Victoria Donda afirmó haberse sentido incomodada por las actitudes del dirigente





"El tipo es baboso y me hizo sentir toda la incomodidad que se siente ante una persona que siente la impunidad de tener poder, en este caso por estar al frente de una institución y por ser varón", manifestó la diputada de Libres del Sur.





"Me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca. Le digo 'te tenés que ir' y me dice 'no, por favor, por favor', y se pone nervioso. Entra como en una crisis", relató Mitre, al ser consultada sobre la situación que se registró en un momento en que se encontraba a solas con el dirigente comunitario.





Donda sostuvo que "en este momento, es importante ser solidarias con Esmeralda Mitre", y explicó que cuando participó en abril pasado de un encuentro en la institución, mantuvo contacto con Cohen Sabban. "No hizo nada denunciable, no estuve sola con él, pero tuvo las actitudes que tiene un baboso", describió la diputada.





Úrsula Vargues relató también su experiencia con el ex funcionario de la DAIA, en la donde detalló cuando fue convocada por la institución comunitaria para pedir disculpas, luego de tener expresiones antisemitas en Twitter, "A través de Whatsapp Cohen Sabban me pidió de vernos en mi domicilio, a lo cual yo me negué" contó la conductora en diálogo con AM750.