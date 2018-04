Verónica Lozano: "En la vida real, las mujeres interrumpimos los embarazos"

En la quinta jornada del debate por la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados, Verónica Lozano expuso su postura a favor. "En la vida real, las mujeres interrumpimos los embarazos", aseguró.





La conductora le propuso a quienes estaba presentes hacer un ejercicio: "Elijan a una mujer que ustedes conozcan. Se acaba de enterar que está embarazada y no quiere continuar con el embarazo. Los invito a que a esa mujer la abracen, no la juzguen y le den las herramientas necesarias".





"Nadie está obligado a hacerlo, no es un método anticonceptivo. Las mujeres, en la vida real, interrumpimos los embarazos. Y muchas veces de maneras horrendas, tengas posibilidades económicas o no, tengan educación o no", agregó.





"Dejemos ser políticamente incorrectos, que deje ser piantavoto legalizar el aborto. En ese rato, llevo 4 minutos hablando, murieron muchas mujeres. Y es mi deseo que esa mujer que eligieron y está embarazada y no desea continuar con su embarazo, pueda continuar con su vida. Y también es mi deseo que tengamos la capacidad de dejar de lado los intereses personales", concluyó.





Además de Lozano, otros 40 oradores expusieron su postura. Y como la vez anterior, el jueves último, se intercalan quienes están a favor con quienes se manifiestan en contra, y cada uno dispone de un máximo de 7 minutos.