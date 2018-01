Varisco defendió el mega DNU de Macri

Sergio Varisco se refirió al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 27/2018, firmado por el presidente Mauricio Macri bajo el título de "desburocratización y simplificación del Estado".





"El Presidente trata de modernizar el Estado y fundamentalmente bajar el costo argentino, dar competitividad a nuestra industria. Si no, será muy difícil, especialmente en materia de exportaciones", expresó el Intendente de Paraná sobre el cuestionado DNU que agrupa 170 medidas y modifica más de un centenar de leyes, que despertó el rechazo generalizado en la oposición.





Varisco justificó el mega decreto al asegurar que "después de las elecciones, con el triunfo que obtuvo", el presidente Mauricio Macri "ha tratado de lograr el mayor consenso posible, de cara a las reformas previsional, tributaria y laboral que se vienen". Pero remarcó que lograr esa anuencia "no siempre es posible: siempre hay sectores que no están de acuerdo y es parte del debate". De todos modos remarcó: "Me parece que el Gobierno ha convocado a todos los sectores a participar de la transformación y modernización de la Argentina".





Respecto a las críticas que ha recibido el DNU, que ha sido tildado de abusivo, el Intendente dijo: "No creo que sea abusivo. Abusivas han sido las privatizaciones, los DNU de otras épocas, la falta de independencia del Poder Judicial, haber terminado con la república y con la división de poderes. Creo que hoy hay libertad en el Poder Judicial, hay libertad de prensa y cada uno puede expresarse como quiera sin temor a ninguna represalia".









Fuente: APFDigital