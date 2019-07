UTA dispuso un paro nacional de colectivos

La Secretaria del Interior del Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor informó en la tarde de este miércoles que al no lograrse un acuerdo con la Secretaría de Trabajo de la Nación, se cae la conciliación obligatoria y se convocó a una medida de fuerza para el próximo 12 de julio en todo el interior del país.

"Se informa a los/as compañeros/as que habiendo transcurrido íntegramente el proceso de Conciliación Obligatoria, con más la prórroga del mismo, sin encontrarse siquiera una respuesta que se acerque mínimamente a la pretensión de recomposición salarial para los trabajadores del transporte colectivo de pasajeros del interior del país, se ha resuelto realizar un paro con movilización para el día 12 de julio, como medida de protesta atento la postura adoptada por todos los actores que intervienen en el proceso de discusión de salarios", fue el comunicado que se difundió a los medios de comunicación.

"Hacemos responsables de la situación que atraviesan tanto los trabajadores de la actividad, como los usuarios de los servicios, no solamente al sector empresario que se ha negado sistemáticamente a discutir, sino también a las autoridades nacionales y provinciales que ignoran y no se hacen eco del planteo sindical, encargándose durante el transcurso toda la negociación colectiva, de trasladarse mutuamente las responsabilidades que les son propias, por un servicio público de la cual resultan garantes ante la sociedad. Por ello, y por haberse agotado todos los medios y procedimientos administrativos previstos, desde la UTA decimos basta al atropello del que resultamos objeto, afirmando que lucharemos por nuestro derecho a un salario digno y a no perder lo conseguido. Asimismo, destacamos que de no acordarse la pauta salarial en lo inmediato, las medidas de fuerza se irán incrementando progresivamente, hasta tanto se de una solución al reclamo llevado adelante", concluyeron.

Los choferes pretenden el mismo acuerdo salarial que sus pares del Área Metropolitana de Buenos Aires. Habían anunciado un paro para el 4 de junio pero este se levantó en su momento por la conciliación obligatoria.

El secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh confirmó la medida de fuerza a UNO y aclaró que se tomará en todo el interior del país. "El paro afectará todos los servicios urbanos de colectivos, y además se dispuso una movilización para ese 12 de julio".