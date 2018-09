Urtubey le abre a Tinelli la puerta del peronismo no kirchnerista

"Creo que cualquiera, incluso Marcelo, puede aportar muchísimo. No soy de los que creen que hay que cerrar la política a los políticos. Hay que abrir absolutamente a todos y creo que Marcelo puede aportar muchísimo", enfatizó Urtubey. Con miras a las elecciones de 2019, en una entrevista con Radio Nacional, Urtubey advirtió: "Aún hay un largo proceso por delante, pero es necesario generar condiciones para que no solo él, sino todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que quieran realmente colaborar en esta construcción, sean parte de este espacio".





Al momento de describir el espacio político que integra y los planes electorales, el salteño señaló: "Esencialmente tiene que ser un poco más grande que el peronismo , no alcanza solo con el peronismo. El planteo principal es cómo trabajamos para superar esta grieta, para unir a los argentinos, para hacer un gobierno de unidad nacional.





Es una postura casi frente a la vida, hacer énfasis en lo que une, si no, nada va a salir bien". Sobre la situación económica, el gobernador indicó: "Lo primero es entender que Argentina tiene que basarse en una economía real, no en la especulación financiera. El gran énfasis hay que ponerlo en crecer. Si no lo otro carece de sentido, coincidimos en ordenar las cuentas del Estado y otras cuestiones instrumentales, pero lo de fondo es generar competitividad a los sectores productivos", remarcó.





Respecto de la eventual candidatura de Tinelli, reiteró: "Cualquiera puede aportar muchísimo. No soy de los que creen que hay que cerrar la política a los políticos y Marcelo es una persona que puede aportar muchísimo. Hay que generar condiciones para que todos los que quieran colaborar en esta construcción puedan ser parte de este espacio", indicó.





Sobre la reunión de gobernadores y sus diferencias con el pampeano Carlos Verna, remarcó: "Es muy vieja esa chicana del peronómetro (...) como yo soy más joven que muchos (gobernadores) a esa chicana me la aplican desde que nací.





Siempre fui menos peronista que los demás", dijo el mandatario. Ayer se difundieron fotos de una recorrida del conductor televisivo por el gran Buenos Aires. En las recorridas el conductor busca observar la reacción de los vecinos ante su posible candidatura y detectar cómo ve el mundo político su incursión en ese terreno. De acuerdo con la información de Perfil, la primera salida de Tinelli fue, en su propia opinión, positiva. Tanto que habría inquietado al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien intentó averiguar las intenciones del oriundo de Bolívar.

