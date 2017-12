Uno de los submarinistas advirtió que los perseguía un helicóptero británico

Ese día, Roberto se había comunicado por última vez con sus diez hermanos para contarles que había estado cerca de Malvinas y que volvería a tierra los primeros días de diciembre.





En declaraciones a La Gaceta, Jesica Medina –hermana del tripulante- calificó de "raro" el mensaje pero en ese momento no le dio importancia.





sumarinista.jpg







"Fue ese mensaje raro en el que nos decía que los estaba buscando un helicóptero británico y un buque chileno, pero lamentablemente no seguimos con esa conversación, quedó ahí. Ese fue el último mensaje", relató. Y agregó: "Yo no sé si se habrán acercado mucho a Malvinas, no sé cómo será el tema político. Eso es lo que nos dijo y es lo que nos queda a nosotros".





Lo cierto es que la mujer no mostró el mensaje a las autoridades de la Armada Argentina ya que "no se sentía capaz", pero ahora decidió difundirlo para que llegue a manos de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez.