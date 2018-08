Una senadora votó en contra porque "no tuvo tiempo de leer el proyecto"

Una senadora sanjuanina que está en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo aseguró que no tuvo tiempo de leer el proyecto.

La legisladora del PJ Cristina López Valverde aseguró que "sería muy irresponsable votar un proyecto al que no he podido acceder. No tuve tiempo".

En las redes sociales se generaron fuertes críticas contra la senadora ya que se supone que leer el proyecto, que sólo tiene 14 páginas, es parte de su trabajo.





