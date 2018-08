Una senadora kirchnerista cambió su postura y votará en contra del aborto legal

La senadora de Unidad Ciudadana por Río Negro, Silvina García Larraburu, adelantó hoy que votará en contra del proyecto de legalización del aborto, que se tratará en el recinto el próximo miércoles 8 de agosto, lo que generaría que se amplíe la ventaja para los que se oponen. La dirigente kirchnerista, que meses atrás se mostraba a favor de la iniciativa, explicó que tras "varios meses de mucha introspección", decidió que va a votar en contra de la medida.

"Tuve estas semanas en que se inclinó la balanza a partir de lo que fui escuchando y cómo se dio el debate, que tiene que ver con mis convicciones más íntimas", explicó. De esta manera, se complica más la aprobación del proywcto por la legalización del aborto, ya que ahora sumaría 37 votos en contra en la Cámara alta, con un total de 72 senadores, o sea más de la mitad.

A mediados de junio, el bloque del Frente Para la Victoria en el Senado, que integra García Larraburu, adelantó que "en su totalidad" iba a votar a favor de la media sanción de Diputados por la interrupción voluntaria del embarazo, "atendiendo una demanda de la sociedad que se ha expresado masivamente a través de los Colectivos de Mujeres".

El bloque de Senadoras y Senadores del FPV-PJ informa que, en su totalidad, votará a favor de la media sanción de Diputados, atendiendo una demanda de la sociedad que se ha expresado masivamente través de los Colectivos de Mujeres.



Marcelo Fuentes, presidente del bloque de @SenadoresFPVPJ, pedirá a sus pares presidentes de bloque una reunión para avanzar en el tratamiento de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que tuvo media sanción hace unas horas en la Cámara de Diputados.

"Este proyecto nació vaciado de contenido porque (el presidente Mauricio) Macri, aconsejado por (su asesor, Jaime) Duran Barba, instaló este tema con liviandad y sin voluntad de debatir el fondo de la cuestión que es ayudar a las mujeres", opinó Larraburu.

En diálogo con Radio Mitre, la senadora sostuvo que el debate es una "cortina de humo" del oficialismo y señaló que "la mayoría de los actores involucrados de uno y otro sector coinciden" en que la legalización del aborto "no va a resolver la problemática".

"Esto tiene que ver con intereses económicos foráneos que están impulsando y que han puesto mucho recurso para que se de este debate que tampoco tiene que ver con nuestra idiosincrasia y nuestro ordenamiento jurídico", analizó. La senadora consideró además que "no era el momento" para discutir este asunto en el Congreso y resaltó que, "con inteligencia y conocimiento", la ex presidenta Cristina Fernández "no habilitó" su tratamiento durante su gestión.

"El peronismo nunca fue abortista. En la doctrina, si uno lee a Perón y a Eva, el peronismo nunca tuvo una postura pro aborto. Tenemos que acercarnos a nuestra esencia", agregó Larraburu.