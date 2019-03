Una niña de 4 años con signos de violación y torturas ingresó fallecida a un hospital

Una niña de 4 años murió en Máximo Paz, partido de Cañuelas. Su cuerpo presentaba múltiples marcas de golpes y posibles signos de abuso sexual por lo que la Fiscalía Descentralizada 2 dispuso la detención de la madre y el padrastro.





El caso se conoció cuando la pareja irrumpió en la Unidad Sanitaria de Máximo Paz con el cuerpo de la nena desvanecida en brazos. De manera espontánea dijeron se había caído dentro de una pileta tipo "pelopincho" y que la encontraron ahogada, según revelaron al sitio Info Cañuelas fuentes de la investigación.





El personal del centro asistencial intentó maniobras de reanimación que no dieron resultado. Minutos más tarde, la víctima fue trasladada al hospital Angel Marzetti, donde ingresó sin vida de acuerdo a lo constatado por el médico de guardia Franklin Martínez.





La información preliminar indica que el cuerpo presentaba marcas visibles de cintos y hebillas, escoriaciones en el tórax, golpes en el rostro, moretones en tobillos y muñecas, como así también heridas en la región anal compatibles con un abuso sexual.





"Lo que hicieron no tiene nombre. Todavía no me animé a ver las fotos del cuerpo ni creo que lo haga porque ver una cosa así es difícil de soportar" confesó a Info Cañuelas un policía que intervino en la detención de la pareja.





El caso se asemeja al de Nahiara Cristo, ocurrido en Paraná.