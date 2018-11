Una mujer será madre, pero le ofrecen licencia por paternidad

Esta semana se conoció la denuncia de una trabajadora de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Malena Díaz Reck, y su pareja Natalia serán madres dentro de dos meses, por lo que solicitó en ARBA, donde trabaja desde 1999, la licencia por maternidad como madre no gestante. Pero le ofrecen licencia por paternidad.





Malena denuncia discriminación por parte del gobierno bonaerense: "Es una respuesta discriminatoria ya que yo no me considero una persona de género varón y no voy a ser padre. Yo soy mujer y voy a ser madre".





En Capital Federal y la provincia de Río Negro ya adaptaron la normativa para casos de matrimonios igualitarios. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires todavía existe un vacío legal al respecto por lo que, en cada caso se decide qué curso darle a cada presentación.





Por tal cuestión, desde ARBA no descartan una medida de excepción hasta que se corrija y llene este vacío legal en la materia.





"El argumento que plantean es que la licencia por maternidad se otorga por la necesidad del descanso y recuperación que requiere la mujer con motivo del parto. Es un fundamento que claramente se basa en la productividad de esa trabajadora, en función de recuperarse para volver a trabajar lo más rápido posible y no en la importancia del cuidado del recién nacido en los primeros meses de vida, pasando tiempo juntos, generando los vínculos de amor y contención necesarios para el desarrollo del bebé", dijo Malena.





Además, señala que "el acto discriminador del gobierno de Vidal queda al desnudo cuando sus propios argumentos de recuperación física de la mujer por el parto chocan por ejemplo con la licencia otorgada a los padres que adoptan". Resulta que éstos, sin pasar por la experiencia física del parto, tienen derecho a la misma licencia que la madre gestante. "Entonces, queda claro que es un acto de discriminación por parte del Estado y una mirada estrecha y arcaica del concepto de familia", destacó Díaz Reck.





"En nuestro país hemos conquistado a través de la lucha, leyes de vanguardia como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Sin embargo, el efectivo cumplimiento de todos los derechos que trae aparejado las nuevas formas de familia que hemos logrado visibilizar siguen pendientes y es el propio Estado el que las niega", dijo y concluyó: "Cada derecho de las familias diversas hay que pelearlo y eso estamos haciendo con el reclamo de mi licencia, para que sea un precedente para muchas y muchos. Por eso, en caso que ARBA deniegue la licencia, como ya lo adelantaron, llevaríamos adelante una presentación judicial para conseguir la licencia correspondiente. Como parte de la campaña hay un petitorio - que ya tiene cientos de firmas de apoyo - para presentar junto al reclamo".