Una chofer de taxi denunció a Carlos Bilardo por acoso callejero

En este contexto trascendió una declaración de Claudia Tripi, la denunciante, quien contó cómo habrían sido los hechos: "Se sube al auto, trabo las puertas por seguridad, como lo hago siempre con cualquier pasajero, arranco, él me dice el camino a seguir, le ofrezco un caramelo gentilmente como hago con todos, me da las gracias, lo agarra, lo pela, y cuando me dice tomá yo estiro la mano pensando que me iba a dar el papel para tirarlo y no, me pone el caramelo. Yo me doy vuelta, miro mi mano y me dice chupalo vos que después lo chupo yo".