Un tribunal autorizó a Cristina Kirchner a viajar a Cuba para visitar a Florencia

El Tribunal Oral Federal 5 autorizó este martes a Cristina Kirchner a viajar a Cuba nuevamente para visitar a su hija Florencia, quien se encuentra bajo tratamiento médico. Se trata de los jueces que tienen a su cargo la causa "Los Sauces". El fiscal, ante el tribunal, Diego Velasco, había dictaminado en favor de autorizar el traslado.

La ex presidenta solicitó autorización para viajar a Cuba entre el 20 y el 30 de abril, por lo tanto, teniendo en cuenta los feriados de la Semana Santa, las respuestas de todos los tribunales que deben autorizar el pedido deberían expedirse entre este martes y miércoles.

Pese a la respuesta positiva del TOF 5 la situación de la senadora por Unidad Ciudadana aún no está definida, ya que si al menos uno de los tribunales que tramitan causas contra la ex mandataria le negara el permiso, no podrá viajar.





Aunque Cristina no tiene prohibido salir del país, sí tiene la obligación de notificar a los jueces y tribunales que tienen causas en su contra cuando tiene intenciones de hacerlo, por si alguno de ellos lo objeta. Sobre la ex mandataria pesan once procesamientos, cinco pedidos de prisión preventiva y tiene cinco causas elevadas a juicio oral. El delivery de permisos, entonces, es copioso.