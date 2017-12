Un peón rural recibió $13.500 para ir a ver a su madre enferma y devolvió los $10.500 que no usó

El peón rural Atilio Lepiante pidió ayuda a una radio para ir a ver a su madre enferma, que se encontraba a más de 300 km. La campaña solidaria recaudó $13.576. Al regresar devolvió $ 10.510 que le sobraron para que lo use otro que los necesite.





El hecho sucedió en la localidad rionegrina de Maquinchao. El hombre necesitaba con suma urgencia viajar a la ciudad de General Roca (distante a 323 km), para ver a su madre que estaba internada a la espera de una prótesis por una fractura de cadera.





Atilio se acercó a una emisora de radio local, para pedir la colaboración de la comunidad ya que con su trabajo de peón rural contaba con escasos recursos para poder afrontar el viaje, estadía y traslado a esa ciudad





En una breve campaña, que duró alrededor de 2 horas, reunieron un monto total de $13.576. Esta muestra de solidaridad fue el primer gesto de la situación, pero Atilio hizo otro, quizás todavía mejor.





Unos días más tarde, luego de haber cumplido con el viaje y el trámite de ver a su madre, Delepiante volvió a presentarse en la radio. Lo primero que hizo fue agradecer la colaboración de la comunidad en general, tras su pedido. "Gracias a dios, en Roca salió todo bien, mi mama (Antonia) ya la operaron y ahora está en Maquinchao para recuperarse. Salió bien todo me dijo el doctor", relató.





Pero el gesto fue más todavía. Le dijo al conductor: "Usted sabe que en esta semana que estuve yo cuidé mucho la plata que me dio la gente, y quiero agradecer. Usted sabe que me sobró plata justamente porque la cuidé y yo quisiera devolverla porque no es plata mía... algún otro puede necesitar...". En el mismo momento, hizo entrega de $10.510 para que puedan destinarla a otro fin benéfico.









Un signo de los valores profundos de solidaridad y honestidad que comparten los miembros silenciosos de nuestra sociedad.