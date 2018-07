Un niño de 7 años apuñaló a dos hermanitos de 8 y 9 años

Una pelea que terminó con heridos de arma blanca, ocurrida en Tunuyán durante la tarde de este jueves, sorprendió a las autoridades. Si bien las víctimas no sufrieron lesiones graves, no se trató de un hecho más ya que todos los intervinientes son niños que no superan los 10 años.

La pelea tuvo lugar en la vía pública, más precisamente en el callejón Belgrano ubicado en el interior del asentamiento Virgen del Milagro.

Cerca de las 17, un niño de 7 años comenzó a discutir con otro chico de 8 y su hermana de 9. El enfrentamiento pasó a mayores cuando el más pequeño tomó un arma blanca e hirió en las extremidades a sus contrincantes. Luego, huyó del lugar.

Las víctimas fueron trasladadas por sus padres al Hospital Scaravelli. El menor de 8 fue asistido con una herida punzocortante en el brazo izquierdo, mientras que su primogénita recibió curaciones en su mano izquierda.