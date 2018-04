Un jubilado mató a un ladrón que se metió en su casa: "No me quedó otra opción"

Tiene 79 años. Fue hasta su habitación, tomó un revólver y baleó al ladrón, de 23, quien murió poco más tarde en un hospital de La Plata.

Carlos es un jubilado de 79 años que este martes al mediodía dejó entrar a su casa a una pareja que llegó en moto. A él lo conocía porque solía comprarle medias, repasadores y otros artículos que el joven vendía para subsistir.

Pero esta vez, el visitante sacó un cuchillo y lo asaltó. Para defenderse, el dueño de la propiedad fue hasta su habitación, tomó un revólver y baleó al ladrón, de 23 años, quien murió poco más tarde en un hospital.

"No me quedó otra opción que disparar, estoy muy arrepentido", confesó el jubilado, en declaraciones radiales. Según su versión, el asaltante, identificado como Nahuel Alejandro Ferraro, le quiso dar un puntazo y entonces él se defendió.

El hecho ocurrido en las Ferracalles 27 y 473, una zona de casas bajas de esa localidad del norte de la capital bonaerense. Carlos detalló que tocaron timbre y fue a atender. "Era un chico que vendía medias, chucherías, repasadores, venía asiduamente", señaló. y agregó que entonces la acompañante dero le pidió pasar al baño.





De repente, el jubilado fue sorprendido por la pareja, que había llegado al lugar en moto. "Me agarraron de atrás y me apoyaron el cuchillo en el cuello, exigieron plata", relató.





"Tenía unos pesitos guardados y se los di, pero querían más plata. En un momento de descuido, fui al cuarto, este chico me siguió y agarré el revólver. Cuando me di vuelta para encararlo, para pedir una explicación, amagó con tirarme un puntazo y yo disparé el arma", expresó Carlos.





Tras el hecho, el dueño de casa fue llevado a la comisaría, pero quedó en libertad por considerar la Justicia que actuó "en legítima defensa".





"Estoy muy arrepentido. Yo lo atendía como si fuera mi nieto. Le daba de comer, le he prestado plata para comprar cosas y que pudiera vender. Traté de ayudarlo, le hablaba para que siguiera por la buena senda, que no se apartara de la ley. Me sentí muy mal", se lamentó el jubilado.









Los ladrones escaparon con 2.000 pesos y llegaron hasta el hospital de Gonnet. Allí, en la guardia ingresaron al quirófano a Ferraro, quien –según la Policía- tenía antecedentes por robo, tenencia de arma de guerra y amenazas reiteradas. Serían por lo menos seis causas en las que estuvo involucrado desde 2014 hasta 2017.

Los médicos intentaron realizar una cirugía, pero falleció después de las 14.30, de acuerdo con el informe médico.

Carlos estuvo unas horas en la comisaría y luego declaró ante la fiscal Leyla Aguilar. Fuentes policiales dijeron que para la Justicia se trató de un caso de "legítima defensa". No obstante, continuará el proceso para determinar en detalle cómo fueron los hechos.

Según la familia del jubilado, el revólver que estaba en la casa era una herencia familiar y no un instrumento de defensa. "No sabemos si alguien puede buscar represalias por lo que pasó. Vamos a pedir medidas de seguridad y algún tipo de custodia en esta zona", le dijo una de sus hijas al diario El Día.