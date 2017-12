Un intendente santafesino emitió su propia moneda "para enfrentar la crisis"

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe (Festram) difundió ayer un duro comunicado de rechazo a lo sucedido en la Comuna santafesina de Intiyaco, en el departamento Vera, donde el presidente comunal decidió emitir una moneda propia para hacer frente al desfasaje financiero que afecta al órgano de gobierno.





En ese sentido, adelantaron que solicitarán la intervención de las autoridades provinciales y judiciales para detener esta emisión de "cuasimonedas". Por su parte desde la provincia se adelantó que se pedirán explicaciones al jefe comunal.









"La administración de Cambiemos en Intiyaco, que preside Fernando Roda, decidió emitir un bono con característica de billetes propios de diferente denominación monetaria, para abonar salarios a trabajadores informales", detallaron desde Festram, y precisaron que "el bono comunal tiene circulación para el pago de salarios, comercios locales, para abonar tasas comunales y su respaldo sería un plazo fijo bancario. Podrán ser rescatados en 60 días o aceptados por la Comuna como moneda de pago de tasas y contribuciones comunales".





"Con una hipocresía descomunal, los falsos billetes llevan la inscripción «En Dios confiamos» propia de los dólares estadounidenses", se quejaron desde Festram, y remarcaron que el gobierno local "se opone al asistencialismo y desde la meritocracia contrata bajo la forma de fraude laboral, cuadrillas para la prestación de servicios comunales violando derechos humanos y laborales. Asume, como el gobierno nacional, que ganar una elección le permite violentar las leyes y la Constitución nacional y la provincial".





La localidad, ubicada unos 50 kilómetros al norte de Vera sobre la ruta provincial 3, cuenta con una población de 1.700 habitantes, y es una de las más afectadas por la pobreza y la desocupación. Según los pobladores, nunca lograron sobreponerse a la falta de empleo que dejó la partida de la compañía taninera inglesa La Forestal.





Pero como legado, también quedaron las costumbres de opresión y sometimiento hacia el sector obrero. En este caso, para la Festram, "la administración comunal de Cambiemos instaura mecanismos de explotación laboral bajo el pretexto cínico de atenuar la pobreza".





Desde la entidad señalaron que pedirán la intervención del Poder Ejecutivo provincial y aguardan una actuación de oficio del Poder Judicial "para poner fin a esta aberrante práctica que nos retrotrae al pasado menemista y nos anticipa las pretensiones del gobierno de (Mauricio) Macri, con la reforma laboral sustentada en bonos emitidos con endeudamiento externo".





"La emisión de estas cuasimonedas aseguran la corrupción, la especulación y la usura para trasladar el peso de la crisis a los sectores más desprotegidos", enfatizaron.





En el lugar

En el pueblo, las opiniones se dividen según las simpatías políticas. Hay quienes piensan que fue un ingenioso método para encarar el principio de una gestión con las cajas vacías y los opositores aseguran que el presidente de la Comuna decidió crear una moneda ilegal para pagarle a la gente que le fue a pedir trabajo luego de haber sido electo.





Por su parte, el jefe comunal Roda ensayó una explicación al asegurar que "esto no afecta a los empleados de la Comuna porque están bancarizados. No teníamos plata, mucha gente que nos pedía trabajo y teníamos el pueblo donde hacía cuatro meses que no se juntaba la basura, no se cortaba el pasto y no se arreglaban las calles. Este es un pueblo muy chico y ante las vísperas de Navidad era muy triste que no tuvieran un pan dulce o algo para poner en la mesa".





"Previamente me reuní con los comerciantes y me dijeron que las ventas estaban muy bajas. Les planteé esta situación y les pregunté si podían fiarme a 60 días, a través de unas órdenes de compra que íbamos a dar a los changarines. Los comercios me dijeron que sí", añadió.





La moneda propia que emitió Roda tiene tres denominaciones: 10, 50 y 100 pesos, para que los comerciantes puedan manejar vuelto. Tienen el tamaño de los billetes de oficiales y la impresión de la bandera y el escudo de Intiyaco.





Otros vecinos remarcan que los únicos que recibieron esta "ayuda" del gobierno fueron personas a las que se les había prometido trabajo o dinero a cambio del voto. Además señalan que es "imposible" realizar este trabajo tan minucioso de generar una moneda propia en tan poco tiempo (del 10 de diciembre que asumió al 23 de diciembre) y que todo estaba planificado de antemano.





La Forestal

"Emitir este tipo de billetes para pagar a los trabajadores está muy emparentado a los métodos que utilizaba La Forestal, algo muy sentido en toda esta región de la provincia", dijo a LaCapital el coordinador del Plan del Norte, Sergio Rojas, y adelantó que desde la Secretaría de Municipios y Comunas se está formalizando una presentación para pedirle explicaciones al jefe comunal.





"Esto no tiene justificativo. Hay otras comunas, y no solamente en el norte, que encontraron una situación difícil desde lo económico, pero a nadie se le ocurrió algo semejante. Este episodio es muy grave porque además el jefe comunal salió a asegurar que con estos vales, bonos o cuasimonedas se pueden pagar impuestos lo que constituye a la emisión en una circulación de curso dentro del distrito, sin ningún tipo de legalidad y violando la ley de municipios y comunas", concluyó Rojas.





Fuente: La Capital