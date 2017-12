Un buque estadounidense analiza un objeto a 700 metros de profundidad

El buque estadounidense "Atlantis" analizaba este lunes un objeto ubicado a unos 700 metros de profundidad en el Mar Argentino. La pesquisa busca determinar si el mismo se relaciona con el submarino ARA San Juan, desaparecido el pasado 15 de noviembre con 44 tripulantes a bordo.





El objeto fue detectado este domingo, pero una desviación en otro objeto rocoso observado a unos 1.000 metros hizo que el buque y su sumergible recién pudieran comenzar a trabajar en él de 700 metros este lunes, informó en conferencia de prensa el capitán Enrique Balbi, vocero de la Armada.





"Se trata de un objeto que se encuentra en el centro del área de búsqueda de unos 40 kilómetros de radio y 4.000 kilómetros cuadrados", explicó Balbi.





Además del Atlantis, permanecen en el área de búsqueda otros cinco buques, que ya han detectado al menos otros siete objetos en el fondo marino, entre los que encontraron formaciones rocosas y otros buques hundidos, especialmente pesqueros, informó la agencia Noticias Argentinas.





El vocero de la Armada repitió que no hay una fecha prevista para cesar la búsqueda y advirtió que se trata de una "situación difícil para todos, especialmente para los familiares de los 44 tripulantes y para la Armada". Y reiteró que se mantiene las hipótesis de la explosión ocurrida cuando mantenía una inmersión a 50 metros, o un eventual colapso en las profundidades, como posibles explicaciones de la desaparición del submarino.





La causa. Balbi aseguró que hay "una comunicación constante" entre el jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, y la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez, que permanece al tanto de todas las novedades en cuanto a la búsqueda.





La magistrada ya trabaja en la hipótesis de que la nave nunca pueda ser encontrada. "Estoy tomando medidas ya pensando que no pudiera ser ubicado o si pudiera que no pueda ser reflotado de inmediato", expresó. Y agregó que cada vez le "quedan menos dudas" de que los 44 tripulantes de la nave tuvieron "un final trágico".





En declaraciones a radio La Red, Yáñez sostuvo que se encuentra en pleno análisis de las doce cajas con información que le suministró la Armada, luego que el Gobierno nacional declarara que no se trataba de datos amparados por el secreto militar.





"Yo no me puedo olvidar de la causa, estoy en contacto con los familiares, y vamos a seguir investigando", señaló la jueza. Luego aseguró que estas declaraciones son las últimas del año porque tiene que "trabajar en el análisis de la documentación" y porque no puede responder sobre distintas hipótesis generadas en "ecos periodísticos".





"El caso no lo voy a olvidar y me comprometo a que dentro de dos meses voy a hacer un ´racconto´ de lo actuado hasta entonces",









Fuente: Perfil